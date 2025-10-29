La Junta busca nuevas vías de colaboración con la Asociación de Párkinson de San Fernando (Cádiz)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Daniel Sánchez Román, reunido con miembros de la Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson Bahía de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado la futura Unidad de Estancia Diurna de la Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson Bahía de Cádiz, situada en San Fernando, que pronto podrá ser inaugurada y que dispone de plazas concertadas con la administración andaluza.

Daniel Sánchez ha sido recibido por el presidente de la entidad, Joaquín Izquierdo, y su directora, Lola Garzón, que les han mostrado las instalaciones con las que va a contar este nuevo edificio, ha indicado la Junta en una nota.

La asociación es "todo un referente" a nivel andaluz y también en España por los servicios que ofrece a las personas que sufren esta enfermedad. Actualmente, la Consejería de Empleo le ha concedido una ayuda de 17.000 euros para la contratación de un trabajador a través de la línea 2 del Programa Emplea-T, que se destina al mantenimiento de puestos de trabajo.

Durante la jornada, se ha mantenido una reunión y se les ha informado de nuevas líneas de incentivos en materia de adaptación de puestos de trabajo en el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en el de fomento del empleo y en materia de formación.

Daniel Sánchez ha felicitado a los responsables de la asociación por "el compromiso, el esfuerzo y la dedicación invertidos" en la puesta en marcha de este nuevo recurso, que es "fruto de un trabajo bien hecho", como ha expresado.

También ha destacado que proyectos como este "demuestran que lo público debe estar siempre al lado de las iniciativas sociales" que "logran grandes resultados en beneficio de todas las personas que más lo necesitan".

Para concluir, el delegado territorial ha mostrado "una disposición absoluta" para coordinar próximas acciones, emplazando a las personas que gestionan la asociación a futuras reuniones con los técnicos de Empleo para concretar nuevas ayudas que "mejoren los servicios que prestan a sus asociados".