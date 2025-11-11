La Junta celebra en Cádiz una jornada técnica sobre la silicosis como enfermedad profesional

Ponente de la Jornada técnica 'Silicosis: resurgimiento, situación actual y retos futuros', organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) y celebrada en el salón de actos de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, y la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, han inaugurado este martes la jornada técnica 'Silicosis: resurgimiento, situación actual y retos futuros', organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) y celebrada en el salón de actos de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Cádiz.

La jornada ha estado dirigida a profesionales de la salud laboral y de prevención de riesgos laborales, así como a técnicos y responsables de empresas y organizaciones.

En una nota, la Junta ha señalado al respecto que la silicosis es una patología pulmonar grave e incurable causada por la exposición al polvo de sílice cristalina, un mineral común en rocas, arena y cuarzo. Se desarrolla fundamentalmente en sectores como la minería, la construcción y la fabricación de aglomerados de cuarzo.

Para Daniel Sánchez, "lo más importante" que se ha tratado en la jornada es que esta enfermedad "es prevenible", es decir, "existe una tecnología para la captación en origen, sistemas de extracción, procedimientos de trabajo seguros y equipos de protección respiratoria adecuados que son la clave para evitar que esta enfermedad se produzca".

El reto, según ha dicho, es poner estas medidas "en todas las empresas con riesgo de exposición al sílice", asegurando que "ese debe ser nuestro objetivo".

Por su parte, la delegada territorial de Salud ha aseverado que la silicosis es una cuestión que "ocupa y preocupa" en el sistema sanitario público andaluz y que por eso, a través del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica), "se están liderando estudios pioneros" sobre esta enfermedad asociada a la piedra artificial que han convertido a la provincia de Cádiz "en referente internacional en la materia".

En este sentido, ha expresado que el Inibica está coordinando diferentes acciones enfocadas a "intentar mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes", así como a conocer cuáles son los elementos que integran la piedra artificial y "pueden ser más dañinos", para que "puedan evitarse en la fabricación y los materiales sean más seguros para los trabajadores".

Pajares ha recordado que toda la actividad clínica e investigadora ha llevado a que se reconozca al Servicio de Neumología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz como Unidad de Referencia Autonómica de Silicosis por Piedra Artificial, siendo "única a nivel nacional". Además, ha puesto en valor la colaboración de profesionales sanitarios y la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis para "intentar solventar los problemas de salud de estas personas".

En los últimos años, su incremento ha puesto de relieve la importancia y la necesidad de articular y reforzar las medidas preventivas, la vigilancia de la salud y la sensibilización de las empresas y los profesionales. Así, el objetivo de esta jornada es promover entornos de trabajo "más seguros", impulsando una cultura preventiva "sólida" frente a este riesgo laboral emergente.

La jornada ha tenido un total de cuatro ponencias. La primera ha contado con la presencia del catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Huelva y director del Laboratorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía, Carlos Fuiz Frutos, que ha tratado sobre la situación actual de la enfermedad, y las medidas de diagnóstico y tratamiento. La segunda se ha titulado 'Silicosis por Piedra: Diagnóstico precoz y retos futuros', y ha estado presentada por Antonio León Jiménez, doctor en Medicina y Cirugía, y jefe de servicio de Neumología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

Tras el descanso, le ha tocado el turno a la jefa de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, Ana Gross Iribas, que ha tratado sobre 'Actuaciones inspectoras en condiciones materiales de seguridad y salud frente a la silicosis'. La última conferencia la ha protagonizado José Antonio Martín Sardi, técnico de prevención de riesgos laborales en la empresa Quirón Prevención, especialista en higiene industrial.

La jornada ha concluido con un coloquio en el que han participado todos los presentes.