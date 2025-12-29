La Junta compra la sede judicial de Chiclana (Cádiz) por tres millones de euros

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ante la sede judicial de Chiclana el pasado mes de agosto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Palacio de Justicia de Chiclana de la Frontera (Cádiz) es ya propiedad de la Junta de Andalucía, después de que este lunes se haya firmado la compraventa anunciada el pasado mes de agosto por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. La inversión realizada por la Consejería es de tres millones de euros.

Según ha explicado en una nota, el objetivo era abandonar la situación actual en régimen de alquiler y poder abordar así en un futuro su ampliación, dado el crecimiento que está experimentando este municipio en los últimos años y, en consecuencia, también los asuntos judiciales. De esta forma, se atiende también la solicitud tanto de los funcionarios como de los operadores jurídicos de permanecer en esta ubicación.

Así, el edificio, con más de 3.500 metros cuadrados, forma parte a partir de ahora del inventario de inmuebles de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para que sea adscrito a la Consejería de Justicia para su uso judicial. El acto de firma se ha llevado a cabo en una notaría de la localidad con los representantes de la delegación territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas en Cádiz, en presencia de la delegada territorial de Justicia, Ana Bertón.

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado que se trata de "una inversión que va a permitir generar un ahorro importante en el pago de alquiler por esa sede y que se pueda poner en marcha un nuevo plan de mejora de esa sede judicial".

Unas actuaciones que van a "redundar en una mejor ordenación del espacio, en una mayor calidad laboral para los funcionarios, para los operadores jurídicos y, sobre todo, en una mayor calidad en el servicio público de Justicia que reciben todos los ciudadanos", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que "este esfuerzo realizado es en pos de la Justicia y para mejorar el servicio público de Justicia que reciben nuestros vecinos". En este sentido, ha señalado que "la línea que ha puesto en marcha en Chiclana va a permitir resolver problemas similares en otros partidos judiciales". "Esa es la vía andaluza, esa es la forma en la que nosotros creemos en el compromiso de gestión, que redunda en una mejora de la calidad del servicio a los ciudadanos", ha afirmado.

La Junta ha recordado que Nieto anunció la compra del edificio el pasado 25 de agosto en una visita a la localidad, en la que firmó un acuerdo con el Ayuntamiento para poner en marcha el catálogo electrónico de procedimientos administrativos (cep@l) de la Junta. Entonces se comprometió a que la firma de la compra se ejecutaría "en breve" y que la actuación vendrá acompañada "de una ampliación", que ya está en estudio.

El partido judicial de Chiclana comprende también a los municipios de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina-Sidonia y Paterna de Rivera. En total, atiende a una población de 142.000 personas.