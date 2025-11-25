La Junta concede a Bornos (Cádiz) una subvención de medio millón para culminar obras de regeneración

BORNOS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha anunciado que ha concedido al Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) una subvención excepcional por importe de 503.829 euros para que se puedan culminar las obras de mejora de la calidad urbana en el entorno del Castillo Palacio de los Ribera.

Según ha explicado la Junta en una nota, para ello la Consejería y el Ayuntamiento suscriben un convenio de colaboración por el que la Junta de Andalucía aporta un 60,01% del coste de la actuación, que cuenta también con aportación municipal.

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, ha valorado la colaboración institucional de cara a acometer la terminación de estas obras, además "del esfuerzo del equipo técnico de esta Consejería para dar continuidad a esta actuación, así como garantizar su accesibilidad y seguridad".

En este sentido, la Junta ha señalado que desde el inicio de los trabajos que se han ejecutado parcialmente desde la Consejería se mantuvieron reuniones con vecinos de Bornos, representantes municipales y el equipo técnico de las obras de regeneración de espacios públicos urbanos de este municipio con el objeto de informar a la población sobre la situación relativa a estos trabajos y las actuaciones acometidas y previstas a este respecto.

De este modo, la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha estado en contacto con los vecinos y el Ayuntamiento de Bornos sobre la evolución de las obras de mejora del entorno del Castillo Palacio de los Ribera, en el proceso relativo a esta actuación dentro del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano.

La Junta ha recordado que en su día el Ayuntamiento de Bornos presentó un proyecto, al que se concedió una subvención, y la Junta de Andalucía adjudicó la obra correspondiente. Asimismo, ha indicado que aunque la Consejería no tiene la responsabilidad directa de la ejecución de esta actuación, al ser informada de la ralentización en los trabajos, actuó de inmediato para intentar acercar posturas entre la empresa y la dirección facultativa, donde ha ejercido como mediadora, siempre apostando por el consenso y el diálogo y pensando en la ciudadanía.

Finalmente, ha incidido en que el convenio suscrito entre las administraciones autonómica y local permitirá que las obras, que habían quedado paralizadas por desacuerdos entre la empresa constructora y la dirección facultativa, puedan culminarse. Asimismo, ha recordado que esta situación llevó a la Consejería a tomar las medidas necesarias instando a la resolución de los respectivos contratos y a acometer el proceso correspondiente de terminación, concediendo la subvención excepcional solicitada por el Ayuntamiento.