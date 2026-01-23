La Junta concierta 544 nuevas plazas en residencias y centros de día para mayores en la provincia de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz, Alfonso Candón, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha anunciado este viernes la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la creación de 3.000 nuevas plazas en toda Andalucía destinadas a residencias y centros de estancia diurna para mayores, de las que 544 serán en la provincia gaditana, 201 en residencias de mayores y 343 nuevas plazas en centros de día.

Estas nuevas plazas se suman a las ya concertadas durante 2025 en la provincia, que ascienden a 2.798 plazas, y que sumadas a las 544 nuevas plazas ofrecen un total de 3.342 plazas, la mayoría correspondientes a residencias y el resto a centros de día, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada ha argumentado que esto es "una prueba más con hechos y cifras de la apuesta firme y decidida del Gobierno de Juanma Moreno por la dependencia y por nuestros mayores", subrayando "el refuerzo histórico realizado" para mejorar el sistema de la Dependencia en la provincia y en Andalucía.

"Es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y en lo que seguiremos trabajando en el futuro", ha afirmado Colombo, quien ha señalado que "ese esfuerzo permitirá acercar la atención a nuestros mayores, reducir listas de esperas y ofrecer una mayor cobertura a quienes dependen de estos recursos esenciales para su bienestar".

La delegada ha destacado dentro de estas nuevas plazas la incorporación al concierto de atención residencial de Domusvi Micaela Aramburu, en Cádiz, con 30 plazas; el Centro Residencial La Torre en El Puerto de Santa María, con 25 plazas; y el G.R Reif, también de El Puerto, con 40 plazas.

En cuanto a ampliación de plazas residenciales, estas se ubican en el CR Puerto Luz Resort con 10 plazas en El Puerto. También se han valorado las nuevas incorporaciones al concierto de Centros de Día, como los del Centro de día Amanecer II, con 45 plazas, y el Centro de Día Reif, con 25 plazas, ambos en la localidad portuense.

Mercedes Colombo ha citado también que en cuanto a la ampliación en centros de días le corresponden al Centro de Día Santa María del Mar de Cádiz, con 15 plazas; El Ángel de Chiclana, con 15 plazas; el AFA San Paulino de Barbate, con tres plazas; el Alzhe de Cádiz, con seis plazas, y el Sobre Vela de La Línea, con cinco plazas.

La delegada ha enmarcado esta medida dentro de "la apuesta social" del Ejecutivo autonómico, destacando que "este compromiso" se inscribe en "el mayor presupuesto de la historia de la Junta de Andalucía para el año 2026, que destina 2.610,6 millones de euros al sistema de la dependencia".

Mercedes Colombo ha subrayado que Cádiz ha batido "un nuevo récord en dependencia" durante 2025, con 45.344 personas beneficiarias y 67.591 prestaciones activas. Así, durante el pasado año se han incorporado al Sistema de Atención a la Dependencia en la provincia 8.199 nuevos dependientes. Para la delegada, estos datos "nos hacen sentirnos orgullosos del servicio que prestamos, donde la dependencia tiene más beneficiarios, más prestaciones, más plazas menos espera y más inversión que nunca".

En cuanto a la reducción en lista de espera, ha asegurado que "se ha reducido considerablemente", tomando medidas como la simplificación del procedimiento a una única visita y una única resolución, la implantación de un solo aplicativo informático y la reducción del plazo administrativo para abrir centros residenciales de dos años a tres meses.

La delegada ha manifestado que para este año la Junta de Andalucía va a financiar el 71% del sistema de la dependencia, "frente al 29% que aporta el Gobierno de España, a pesar de que la ley establece una financiación del 50%".

Por eso, ha instado al Gobierno de España a que firme con Andalucía el mismo acuerdo alcanzado con El País Vasco "del 50% de la dependencia" porque "los andaluces no somos ciudadanos de segunda y desde el Gobierno de Juanma Moreno no nos vamos a cansar de defender los intereses de esta tierra".

Durante su comparecencia la delegada del Gobierno ha trasladado en nombre del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz las condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba), en Barcelona y en Alumbres (Cartagena), confiando en la pronta recuperación de las personas heridas.