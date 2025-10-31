La Junta culmina el procedimiento de deslinde y desafectación de una vía pecuaria en San José del Valle (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido. - JUNTA DE ANDALUCIA

SAN JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha culminado el procedimiento de deslinde y desafectación de la vía pecuaria Cañada Real de la Sierra-Puerto de la Cruz a su paso por la barriada Los Alcornocalejos, en el término municipal de San José del Valle (Cádiz).

Durante la jornada de este viernes, el equipo técnico de la Delegación Territorial de Sostenibilidad va a proceder ahora a la notificación de la resolución a cada vecino afectado en un acto organizado con la colaboración del Ayuntamiento de San José del Valle, que ha cedido el centro cultural municipal para facilitar este trámite, ha indicado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha explicado que este proceso ha supuesto la delimitación formal del dominio público pecuario y la desafectación del tramo urbano que atraviesa la barriada, una actuación que "permitirá abrir la vía a la regularización de las viviendas asentadas sobre estos terrenos".

Con la notificación a los vecinos la Junta culmina el procedimiento administrativo iniciado en marzo, cumpliendo así el compromiso adquirido con sus habitantes.

A partir de ahora, el suelo deja de ser dominio público pecuario y pasa a tener la consideración de dominio patrimonial, posibilitando que tanto el Ayuntamiento como los vecinos puedan iniciar con la Dirección General de Patrimonio los pasos necesarios para la adquisición de los terrenos.

El delegado territorial ha subrayado que este procedimiento "resuelve una situación histórica de ocupación sobre terrenos públicos" y pone de manifiesto "el compromiso" de la Junta de Andalucía con los vecinos y con el municipio de San José del Valle, "trabajando desde el diálogo, la cooperación y la cercanía para ofrecer soluciones que aporten seguridad y tranquilidad a las familias afectadas".