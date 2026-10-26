La Junta desarrollará una campaña para prevenir y concienciar a la ciudadanía frente a lluvias e inundaciones

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en la jornada 'Andalucía conecta: conectados ante la emergencia'. A 26 de octubre de 2026 en Jerez de la Frontera. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que la Junta de Andalucía va a iniciar una campaña informativa "en los próximos días" para prevenir en materia de lluvias e inundaciones y concienciar y preparar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante este tipo de desastres naturales.

En declaraciones a los medios durante un acto en Jerez de la Frontera, el vicepresidente primero ha detallado que la campaña, denominada 'No esperes a verlo en las noticias', estará centrada en la prevención ante lluvias e inundaciones, trasladando "recomendaciones claras" sobre preparar las viviendas, los negocios y los edificios públicos antes de que lleguen los temporales de lluvia.

"Tenemos que preparar a la ciudadanía ante cualquier riesgo, máxime cuando los riesgos han evolucionado hasta el punto de que los incendios son más peligrosos que nunca, las inundaciones son más severas que nunca y los terremotos, como estamos viendo, los enjambres sísmicos se reproducen constantemente, especialmente en la zona de Granada", ha manifestado Antonio Sanz.

Sobre la campaña, ha indicado que será "muy potente", que se desplegará en "más de un centenar de soportes" y en medios tanto digitales como convencionales, además de en redes sociales.

Como ha expresado, "un terremoto no se puede predecir, lo que sí podemos avanzar es preparar a la población para saber cómo reaccionar ante un terremoto o ante un riesgo de inundaciones".

En ese sentido, ha resaltado que desde la Junta y su Consejería se está trabajando en la aprobación próxima del decreto de autoprotección, una norma por la que se va a impulsar la preparación de la ciudadanía hacia las emergencias.

PROYECTO DE GESTIÓN INTELIGENTE DE LAS EMERGENCIAS

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha hablado también de un proyecto "pionero en España" sobre gestión inteligente de las emergencias, basado en la compra pública innovadora, es decir, en "la gestión de recursos económicos que solamente se pueden derivar a aquellos proyectos que no existen en el mercado".

Así, ha asegurado que este nuevo proyecto, al que se van a destinar 3,29 millones, "no existe en el mercado en este momento".

Con él, ha detallado, "queremos desarrollar una experiencia de gestión de los incendios, que, además de tener sistemas para mantener las comunicaciones en grandes emergencias, nos va a permitir gestionar los avisos a la población de manera doble" a través de una especie de ES-Alert inverso.

Esto supone que, además de mandar la administración avisos de autoprotección a la ciudadanía, sea ésta la que pueda transmitir sus incidencias a la Junta en casos de alerta, como la necesidad de un vehículo adaptado o ambulancia por estar enfermo para poder ser evacuado de las zonas de riesgo.

"Ese sistema de comunicación hoy no existe en España. Existe unilateralmente el ES-Alert, que le envía a la población la alerta. Ahora queremos trabajar en el Es-Alert inverso, es decir, en la capacidad de que el ciudadano nos transmita su situación y sus necesidades", ha aseverado Sanz, destacando que es "un avance impresionante" que se quiere desarrollar de manera pionera y que se va a liderar desde la Agencia de Emergencia Andalucía.

El consejero se ha referido así a la importancia de contar con nuevas herramientas que permitan "anticiparse a los problemas", así como a otras situaciones como grandes concentraciones o simular distintos escenarios y preparar los dispositivos antes de que ocurra una emergencia. "Planificar, anticiparnos y reaccionar. La anticipación es clave en las actuaciones de emergencia", ha afirmado.