La Junta destaca la Bahía de Cádiz como "el mejor lugar del mundo" para la práctica de los deportes de vela

CÁDIZ, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Isabel Sánchez, ha asistido este sábado a la última jornada del 'International iQFOil Games Andalucía', regata que se ha venido celebrando en la Bahía de Cádiz, y en la que han participado alrededor de 170 windsurfistas procedentes de 22 países. Sánchez ha señalado que "la Bahía de Cádiz, con el plus añadido del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela, es uno de los mejores lugares del mundo para la práctica de cualquier modalidad deportiva de vela, y este evento es un buen ejemplo de ello, donde contamos con algunos de los principales especialistas del iQFOil, nueva modalidad olímpica".

La directora general ha felicitado en un comunicado a la Federación Andaluza de Vela "por la perfecta organización de la competición, se nota su experiencia en este tipo de pruebas, y para la Junta de Andalucía es una garantía contar con una federación con la capacidad para organizar grandes eventos deportivos como éste, que además generan un gran polo de atracción turística y cultural en la bahía gaditana y su entorno".

La Bahía de Cádiz, de esta manera, sigue centrando la atención de la vela olímpica, con la celebración desde el pasado martes hasta hoy sábado, del segundo evento de la temporada del Circuito internacional de la clase iQFOil. La prueba andaluza sigue siendo el único evento que reúne a las diferentes categorías de edades, ya que los Sub 17 y Sub 19, que suelen competir por separado, también han estado esta semana compartiendo las aguas gaditanas con los Sub 21 y Open.

En el aspecto deportivo se ha celebrado la Medal Race con los diez mejores de cada categoría, y en la categoría Open masculina el vencedor fue el estadounidense Noah Lyons, clasificándose en octavo lugar el portuense del Club Náutico Sevilla, Aurelio Terry. En chicas, el triunfo se fue para la polaca Zofia Noceti.

En los sub 19 la victoria ha sido para los polacos Aleksandra Wasiewicz y Michat Maziarka. Los italianos Federico Alan Pilloni y Sofía Renna han sido los ganadores en la categoría sub 21. En sub 17 el ganador ha sido el turco Artun Senol, clasificándose en tercera posición el malagueño del RC El Candado, Antonio Medina. En chicas, la vencedora ha sido la española Caterina Tomas Cardell.

El 'International iQFOil Games Andalucía/Bahía de Cádiz' ha estado organizado por la Federación Andaluza de Vela, el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela y la clase internacional iQFOil, y ha contado con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Puerto Sherry y Tactic Audiovisual, y la colaboración del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.