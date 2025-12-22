Junta destaca la licitación de obras de desdoble en la A-491 en Cádiz, entre Rota y El Puerto, por más de 43,5 millones

Mercedes Colombo y el alcalde de Rota en la carretera A-491. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado un tramo de la carretera A-491 junto a los delegados territoriales de Fomento y Sostenibilidad, Carmen Sánchez y Óscar Curtido, el alcalde de Rota, Javier Ruiz, y la parlamentaria andaluza Auxiliadora Izquierdo, donde ha subrayado que ya se ha publicado la licitación de obras de desdoble de esta vía entre Rota y El Puerto por un importe de más de 43,5 millones de euros.

En una nota, Colombo ha incidido en que con esta licitación "se pone el punto final a una reivindicación histórica y el punto y seguido de cara a una obra fantástica que va a haber en esta A-491 con ese desdoble". "Una actuación largamente esperada que ya ha ido a Consejo de Gobierno y que cuenta con casi 44 millones de euros para el desdoble de esta carretera, tan necesario para la provincia y para El Puerto de Santa María y Rota", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que el plazo para la presentación de ofertas para la licitación está abierto hasta el 26 de enero y ha invitado a las empresas del sector a presentarlas. El plazo de ejecución de las obras es de dos años y diez meses, ha detallado Mercedes Colombo, que apuntado que esta actuación "es clave para la movilidad de la Costa Noroeste, para la seguridad vial y para el desarrollo económico".

"Todas las mejoras que se hacen en infraestructuras redundan en la economía de la zona donde se realizan", ha afirmado la delegada, que ha destacado "la apuesta de Juanma Moreno para hacer realidad estas obras" y el "compromiso con la seguridad, la mejora de infraestructuras, la innovación y la movilidad sostenible".

La Junta ha recordado que esta actuación se enmarca en el Plan de Autovías y Vías de Alta Capacidad impulsado por la Junta de Andalucía, con 300 millones de euros de inversión para la construcción de 40 kilómetros de nueva carretera.

La actuación consistente en el desdoble de la A-491 se centrará en un tramo de seis kilómetros que todavía se encontraba como carretera vía. La carretera tiene su origen en Chipiona y finaliza en la A-4 en El Puerto de Santa María. Asimismo, constituye la principal conexión entre esta autovía A-4 y todas las poblaciones de la Costa Noroeste.

Esta carretera, desde el punto kilométrico 16 hasta su conexión con la autovía se encuentra desdoblada, convertida ya en autovía, sin embargo, entre los puntos kilométricos 10 y 16, en el término de Rota, tiene una sola calzada con dos carriles, por donde circulan una media de 15.872 vehículos/día, con un 6% de tráfico pesado, ha recordado la Junta.

Como solución, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado la obra del desdoblamiento por un importe base de licitación de 43.554.534 euros, entre el enlace de Rota y la glorieta ejecutada en su intersección con la A-2078 (Jerez). Asimismo, se incluye en el proyecto la ejecución de una vía ciclista bidireccional paralela a la vía de servicio y una vía verde para uso peatonal, que se ejecutará en disposición paralela al carril bici.

Además, en la carretera A-2075, a la altura del acceso al cementerio municipal de Rota, se proyecta una nueva intersección mediante glorieta, eliminando los actuales giros a la izquierda con carriles centrales de almacenamiento y espera.

En este contexto, se ha acordado con los responsables de la Base Naval la necesidad de construir un aparcamiento reservado para estacionamiento temporal, principalmente de camiones que deben acceder a la Base, hasta que obtienen el permiso de entrada a la misma. Estará dotado de 27 plazas de aparcamiento y con una reserva de una plaza para personas con movilidad reducida.

El proyecto cuenta con la declaración ambiental favorable y la financiación se realiza con cargo a fondos propios de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha señalado la Junta.