La Junta destina más de 60.700 euros para el fomento del deporte en edad escolar y personas con discapacidad en Cádiz

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, ha destinado más de 60.700 euros al fomento del deporte en edad escolar y personas con discapacidad en la provincia de Cádiz, siendo un total de 83 los clubes que han podido beneficiarse de estas ayudas.

Se trata de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que vienen a apoyar la actividad desarrollada por los clubes y secciones deportivas de Andalucía (modalidad FCD), siendo compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, ha informado la Junta en una nota.

De este modo, con estas ayudas los clubes pueden hacer frente a gastos como el coste salarial del director deportivo y de los entrenadores o monitores de la escuela, las equipaciones y material deportivo no inventariable. el alquiler de instalaciones deportivas y otros gastos directamente imputables a la realización de la actividad subvencionada, hasta un máximo del 15% del presupuesto.

Igualmente, las subvenciones permiten sufragar la participación en competiciones deportivas oficiales federadas dirigidas a deportistas en edad escolar, entre 6 y 18 años, y a personas con discapacidad sin límite de edad.

Entre los gastos subvencionables están los federativos --inscripciones, licencias y, en su caso, mutualidad--, los de arbitraje, los de desplazamiento en transporte público o alquiler de vehículos, el alojamiento y manutención y otros gastos directamente imputables a la realización de la actividad subvencionada, hasta un máximo del 15% del presupuesto.

La delegada territorial de Cultura y Deporte en la provincia, Tania Barcelona, ha destacado "la apuesta" que viene haciendo el Gobierno andaluz por la actividad deportiva, especialmente entre los más jóvenes, como "un hábito de vida saludable", al tiempo que ha recordado los valores que promueve el deporte, especialmente entre los más pequeños, como "el respeto, el compañerismo o la superación".