Junta dice que las autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz revelan un descenso del 7% de muertes violentas

CÁDIZ 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cádiz --dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública-- practicaron en 2024 un total de 736 autopsias, donde el 40% fueron muertes violentas, principalmente por causas accidentales en 179 casos, seguidas de los suicidios, con 111 casos, y cinco homicidios, unos datos que suponen un 7% menos a 2023, cuando las muertes violentas suponían más del 47% de las autopsias.

En una nota, la Junta ha resaltado que la mayoría de las autopsias realizadas el pasado año resultaron ser por muertes naturales, con 413 casos, habiendo además 28 casos en los que no se pudo determinar la causa de la muerte o aún se está investigando.

La principal causa de las muertes accidentales fue el envenenamiento o intoxicaciones (48), seguida de los accidentes de tráfico (43), las caídas o precipitaciones (31) y los ahogamientos, que fueron 23, la mayoría en aguas naturales. Entre los suicidios, en más de la mitad de los casos el método usado fue la obstrucción respiratoria, destacando en el perfil de los suicidas los hombres de más de 50 años.

La memoria anual del Instituto de Medicina Legal de Cádiz ha revelado además una reducción del 50% en los casos de homicidios, pasando de diez en 2023 a cinco en 2024.

Al reseñar la actividad realizada durante el año pasado por los distintos servicios del instituto, los profesionales han alertado del aumento de solicitudes de informes periciales por parte de los Juzgados de lo Social. Así, es "especialmente destacable" el número de solicitudes de informes sobre incapacidad laboral y discapacidad procedentes de los juzgados jerezanos, con un 78% de las periciales solicitadas frente al 18% procedentes de los juzgados de la capital y el 4% de los de Algeciras. En total, se han emitido 594 informes para estos órganos.

Durante el ejercicio 2024 se han solicitado 12.425 pericias al Servicio de Clínica Médico Forense, un 6% más que el año anterior, en su mayoría correspondientes a lesiones por agresión, lesionados laborales, lesionados fortuitos o en tráfico, atendidos en consulta de forma programada, así como en el curso de actuaciones de guardia.

El resto de pericias se corresponden a las mencionadas de la Jurisdicción Social, el Servicio de Psiquiatría Forense, la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, los Equipos Psicosociales de Familia, el Equipo de Psicología Penal y otras actuaciones de guardia.

Además, se han realizado 277 valoraciones de daños producidos en accidentes de tráfico en casos de reclamaciones extrajudiciales, el 92% en la sede central y el 8% en el área comarcal del Campo de Gibraltar.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Bertón, ha recordado que aunque la mayor parte del trabajo que realiza el Instituto de Medicina Legal es a petición de jueces y fiscales, desde 2016 los andaluces pueden solicitar este tipo de informes.

Para acceder a este servicio, es preciso presentar una oferta motivada de la compañía aseguradora y una solicitud, cuyo formulario está disponible en la web de la Consejería, donde se puede presentar telemáticamente con certificado electrónico. La misma debe incluir el consentimiento expreso de la persona perjudicada, o de sus familiares en caso de fallecimiento o incapacidad, para el acceso a su historia clínica.

En cuanto a las actuaciones realizadas durante las guardias, los médicos forenses de Cádiz actuaron en 699 levantamientos de cadáveres y emitieron 397 informes de lesiones por violencia de género, 143 por violencia doméstica y 162 por delitos contra la libertad sexual, 1.394 por lesiones en agresión y 74 por accidentes de tráfico. También reconocieron a 13 detenidos, valoraron 385 casos de internamientos involuntarios y 66 imputabilidades, además de estimar la edad de tres personas.

El equipo de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género realizó 44 valoraciones de lesiones, 16 psiquiátricas, 15 psicológicas, 15 sociales y 50 generales.

Por su parte, los equipos psicosociales emitieron 135 informes a petición de los Juzgados de lo Penal o derivados de distintos organismos e instituciones ante sospechas de abusos sexuales a menores, y asistieron a las víctimas en la práctica de cinco pruebas preconstituidas para tomar declaración a mujeres o menores cuyo testimonio fue grabado para poder usarlo en el juicio y durante todo el proceso, "evitando la doble victimización que supone tener que repetir varias veces los hechos ante distintas personas", ha destacado Bertón.

En 15 casos derivaron a la Fundación Márgenes y Vínculos la asistencia a las víctimas durante la declaración a través del Servicio de Prevención de la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Los equipos psicosociales también emitieron 62 informes en materia civil, la mayoría relativos a la modificación de medidas, así como a la guardia y custodia de menores por parte de los progenitores y el régimen de pensión alimentaria.

Otro de los servicios del Instituto de Medicina Legal es el de Psiquiatría Forense, que en 2024 emitió un total de 2.149 informes, la mayoría para decidir sobre el internamiento involuntario de una persona (753), dictaminar sobre necesidad de adopción de medidas de apoyo (507), determinar la imputabilidad (354) o análisis de drogadicción (320), entre otros.

La delegada de Justicia ha subrayado que el testimonio de los profesionales del Instituto de Medicina Legal en los procesos judiciales "es fundamental para aclarar cuestiones técnicas y científicas sobre determinadas lesiones o circunstancias de los hechos delictivos y sus efectos en las víctimas". Así, en 2024, los forenses recibieron 1.426 citaciones para declarar en juicios, una media de 46 citaciones por médico.