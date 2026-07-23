La Junta entrega los Premios Extraordinarios de Bachillerato a diez estudiantes de la provincia de Cádiz

Mercedes Colombo con los alumnos de los Premios Extraordinarios de Bachillerato. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido el acto de entrega de los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2025/2026 a diez estudiantes de la provincia, donde ha manifestado que "el Gobierno de Juanma Moreno es consciente del poder transformador de la Educación y por ello su apuesta y compromiso con la educación es total".

El acto, celebrado en la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, ha tenido como objetivo principal reconocer públicamente la dedicación, el talento y el compromiso del alumnado que ha finalizado sus estudios con resultados académicos sobresalientes. Esta distinción, una de las más relevantes en el ámbito educativo no universitario andaluz, ha sido otorgada por la Consejería a través de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

En su intervención, Mercedes Colombo ha felicitado a los premiados subrayando que se trata de "uno de los actos más bonitos que se celebra en la Delegación del Gobierno, en el que los diez jóvenes que reciben estos Premios Extraordinarios de Bachillerato son los verdaderos protagonistas". "Para ser Premios Extraordinarios de Bachillerato hay que ser constantes, perseverantes y sobre todo hombres y mujeres trabajadores y estos alumnos representan lo mejor en los estudios y seguramente en todos los valores personales de sus vida, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos".

"Ahora sois el talento del presente y nosotros queremos que os convirtáis en el talento del futuro y seguro que lo conseguiréis", les ha dicho la delegada.

Por su parte, el estudiante Jialuo Cheng, del centro docente IES Mediterráneo de La Línea de la Concepción, que ha obtenido la mejor calificación global en la provincia, ha hablado en representación del alumnado premiado, agradeciendo el apoyo recibido y animando a sus compañeros a seguir apostando por la superación para ser generadores de cambio y cultivar el conocimiento como vía de reconocimiento personal y colectivo.

Además de Jialuo Cheng han sido distinguidos en esta edición los alumnos y alumnas Pablo Escors Salguero (IES Wenceslao Benítez de San Fernando), Sofía Rodríguez Paz (IES Virgen de la Esperanza de La Línea), Gaël Graeme Iribarnegaray Chanrión (IES Fernando Quiñones de Chiclana), Alice Tettamanti (IES El Getares de Algeciras), Pedro Codet Montero (IES El Getares de Algeciras), Basilio Uviñas Manzorro (CDP SAFA San Luis de El Puerto de Santa María), Alicia Buitrago Rosales(IES Guadalpeña de Arcos de la Frontera), Gala Briones Matarán (IES El Getares de Algeciras) y Javier Ruiz de Larriva (CDP El Centro Inglés de El Puerto de Santa María).

Los Premios Extraordinarios de Bachillerato han sido concedidos a través de un riguroso proceso de evaluación. En toda Andalucía se han asignado un máximo de 66 premios, de los cuales diez han correspondido a la provincia de Cádiz, que ha contado este curso con más de 10.300 estudiantes matriculados en segundo de Bachillerato.