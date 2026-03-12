La Junta licita por 967.000 euros la siguiente fase de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

José Antonio Nieto explicando el proyecto de la Ciudad de la Justicia a Juanma Moreno en presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha anunciado que ha sacado a licitación las obras de la Fase 1 de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, centrada en los trabajos de consolidación de las antiguas Casas de los Ingenieros de Tabacalera. El presupuesto inicial es de 966.930 euros (IVA incluido) y el plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 10 de abril.

En una nota, la Junta ha indicado que continúa así con la programación anunciada por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, para dotar a la capital gaditana de la Ciudad de la Justicia, una demanda histórica que "el Gobierno de Juanma Moreno ha desbloqueado tras décadas de promesas incumplidas y cuyas obras comenzaron el pasado 15 de diciembre con la Fase 0", consistente en la adecuación previa del espacio para poder acometer las obras y en la protección del Depósito y el jardín histórico que, al igual que las Casas de los Ingenieros, hay que preservar por su valor etnológico y arquitectónico.

La ejecución de la Ciudad de la Justicia de Cádiz se divide en seis fases ya que se trata de una obra compleja tanto por el volumen como por la necesidad de preservar edificios que cuentan con protección patrimonial e integrarlos con el inmueble de nueva construcción que se levantará, ha recordado la Junta.

En este sentido, ha añadido que todo el complejo superará los 38.500 metros cuadrados, casi el triple de los 13.500 metros cuadrados actualmente destinados a uso judicial en las varias sedes existentes. No solo se agruparán en un mismo lugar todos los órganos ahora dispersos sino que la Ciudad de la Justicia "garantiza espacio suficiente para futuros crecimientos".

El proyecto prevé reservar las dos Casas de los Ingenieros, y actuará sobre una superficie total de 2.112 metros cuadrados, para contar con espacio disponible ante nuevos órganos que se creen o albergar inicialmente el Decanato, la Junta Electoral y otros servicios en caso de que sea necesario.

La Fase 0, con un coste de 130.680 euros, comenzó el pasado 15 de diciembre, si bien el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ya dejó claro que para agilizar lo máximo posible el proyecto se simultanearán los trámites y obras de varias fases. Por ello, mientras continúan estos trabajos, la Consejería ya ha sacado a licitación las obras de la Fase 1, con un plazo de ejecución de ocho meses, que se centrarán en reponer cubiertas, aislamientos y paramentos verticales, reparar humedades que han provocado filtraciones y asentar muros y paredes afectados. La previsión es poder iniciarlas en junio.

"La Ciudad de la Justicia de Cádiz es uno de los proyectos estrellas del Plan de Infraestructuras Judiciales y desde nuestra llegada al Gobierno no hemos perdido ni minuto para cumplir nuestro compromiso con la capital gaditana", ha afirmado Nieto, que ha añadido que "se ha acabado con décadas de promesas incumplidas y los gaditanos por fin tendrá unas instalaciones judiciales acordes con las necesidades del siglo XXI".

La Junta ha recordado que estos trabajos previos de consolidación y protección de ambas fases son "fundamentales" para que la construcción del nuevo edificio y el resto de las actuaciones en la zona no afecten al Depósito, las Casas de los Ingenieros y las naves existentes. En el caso del Depósito (7.732 metros cuadrados), se adecuará en la Fase 2 para albergar los servicios comunes General y de Ejecución y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El objetivo es que esté listo a finales de 2028 o principios de 2029 para que los primeros servicios puedan trasladarse. La Fase 3 es la destinada a construir el nuevo edificio, de unos 20.800 metros cuadrados, que acogerá el Tribunal de Instancia, la Audiencia Provincial, el Juzgado de Guardia, las salas de vistas, la zona de detenidos, todos los servicios de apoyo a la Justicia como la asistencia a víctimas (SAVA) o la mediación (PIMA y Sempa), además del espacio para los colegios profesionales.

Finalmente, en la Fase 4 se rehabilitarán las naves existentes para los archivos y un Salón de Actos y que también está previsto que pueda entrar en servicio a finales de 2028 o principios de 2029. La quinta y ultima fase es la adecuación de las Casas de los Ingenieros para futuros crecimientos.