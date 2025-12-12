La Junta licitará la obra del nuevo centro de salud de Vejer (Cádiz) en el primer trimestre del año

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios durante la visita al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que la Junta de Andalucía licitará en el primer trimestre del año el nuevo centro de salud de Vejer de la Frontera. En este sentido, ha detallado que la obra va a contar con un presupuesto de casi nueve millones de euros y más de 3.200 metros cuadrados que incorporarán 16 consultas de Atención Primaria y otras tres de Pediatría.

En una nota, el consejero ha explicado que se trabaja ya en el pliego "para que pueda publicarse en el primer trimestre del año y, por tanto, las obras puedan dar comienzo en 2026". Estamos "ante una buena noticia que es reflejo del compromiso real del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad y con los gaditanos. Una vez más, el Gobierno andaluz demuestra que es el Gobierno de los hechos y de las promesas cumplidas", ha subrayado.

Sanz ha explicado que con este anuncio la Junta de Andalucía da un paso definitivo para que Vejer cuente por fin con un nuevo centro de salud que "va a mejorar la atención que se presta a los vecinos y también las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesionales".

Esta nueva infraestructura atenderá a una población de 13.283 personas de los que 1.496 son niños e incorporará un equipamiento puntero y acorde a la demanda sanitaria de hoy y de los próximos años, según ha apuntado.

Además de las consultas de Atención Primaria y Pediatría incorpora áreas de cirugía menor, gabinete odontológico, rehabilitación y fisioterapia y también radiología y la zona de urgencias. También contará, ya fuera del área asistencial, con sala de formación, despachos técnicos y, en definitiva, todo el equipamiento para que los profesionales puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones.

Antonio Sanz ha destacado que el Gobierno de Andalucía está abordando "una profunda transformación de la sanidad en la comunidad" y ha resaltado el desarrollo de un Plan de Infraestructuras "histórico que contempla tan sólo en el año 2026 la puesta en marcha o el inicio de los trabajos de un total de 69 nuevas instalaciones".

En este sentido, ha destacado también la inversión realizada en la provincia de Cádiz, donde se han invertido cerca de 170 millones de euros en nuevas infraestructuras y en la mejora de otras existentes. Para 2026, según ha avanzado, "continuamos en esta senda de trabajo destinando más de 40 millones a la provincia con grandes proyectos como el Nuevo Hospital de Cádiz y también importantes intervenciones en los hospitales de Jerez y Puerto Real, así como diferentes centros sanitarios de la provincia".

"Estamos reforzando la sanidad en Cádiz con nuevas infraestructuras, con un mejor servicio a la ciudadanía y también con más profesionales", ha concluido Antonio Sanz, que ha recordado la incorporación inmediata a la plantilla de 372 nuevos profesionales aprobado por Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre.