La Junta muestra en Cádiz la versión preliminar de la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha inaugurado una jornada provincial para presentar en Cádiz la versión preliminar de la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que se elabora para avanzar en el establecimiento de nuevas líneas estratégicas en el desarrollo de nuestra comunidad.

En esta presentación desarrollada por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha intervenido además la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, contando con la asistencia del subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y varios delegados territoriales de distintas consejerías, entre otras autoridades y participantes, y equipo técnico.

Según ha indicado la Junta en una nota, Mercedes Colombo ha destacado el carácter participativo del proceso de diseño del nuevo POTA, "desde la apuesta del Gobierno andaluz para construir entre todos el futuro de Andalucía y de la provincia de Cádiz".

En el transcurso de esta jornada provincial se ha recordado que sigue abierto el proceso de información pública hasta el 2 de enero de 2026, por lo que, a través del enlace del portal de participación pública de la Junta de Andalucía, las personas, colectivos, administraciones e instituciones que lo deseen pueden realizar sus aportaciones.

Según ha indicado la Junta, esta jornada informativa se suma a las realizadas anteriormente para compartir este proceso con ayuntamientos, sindicatos, colegios profesionales o asociaciones, de tal modo que sus propuestas sean recogidas para su posterior análisis y, en su caso, para su incorporación al documento final.

Por su parte, Carmen Sánchez se ha referido a la relevancia de la revisión del POTA, "fundamental en la provincia", desde un análisis global del territorio y una perspectiva integrada, para afrontar "los nuevos retos del territorio con el horizonte del año 2050".

De este modo, se contemplan cuestiones relativas al cambio climático, el desafío demográfico, integración de infraestructuras verdes en el territorio, medio ambiente, las infraestructuras de movilidad sostenible, energéticas y de todo tipo, las actividades económicas con soporte territorial, entre ellas el turismo, así como la protección del paisaje y el patrimonio cultural.