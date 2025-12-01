La Junta planta más de 100 árboles en Ubrique y anuncia una inversión de casi un millón de euros en la sierra de Cádiz

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, en una plantación de árboles con escolares de Ubrique. - JUNTA DE ANDALUCÍA

UBRIQUE (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, ha asistido este lunes a la plantación de más de 100 árboles en la sierra gaditana y ha anunciado una inversión de 922.000 euros para mejorar la recogida de biorresiduos en esta comarca de la provincia de Cádiz.

Lo ha hecho durante una visita al municipio serrano de Ubrique con motivo de la próxima celebración del Día de la Bandera de Andalucía, que tendrá lugar el 4 de diciembre, donde se han plantado árboles junto a escolares del municipio, una actividad que forma parte de una iniciativa que permitirá la incorporación de nuevos ejemplares en distintos puntos urbanos y periurbanos, ha indicado la Junta en una nota.

En concreto, se ha plantado un centenar de árboles y otros cien se han repartido entre el alumnado.

Óscar Curtido ha destacado que el Día de la Bandera de Andalucía, impulsado por el Gobierno andaluz, representa "el orgullo, la identidad compartida y la aspiración de construir una Andalucía unida, sostenible y comprometida con las generaciones futuras". En este sentido, ha subrayado que la plantación de árboles "simboliza de manera perfecta los valores de la bandera andaluza: esperanza, compromiso y respeto por el entorno".

La actividad se ha desarrollado con la implicación de niños y niñas del municipio, a quienes Óscar Curtido ha agradecido "su entusiasmo y participación", remarcando la importancia de fomentar la educación ambiental desde edades tempranas. "Cada árbol plantado es una semilla de futuro para Ubrique y para Andalucía", ha señalado el delegado.

El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, se ha mostrado "bastante orgulloso" de la visita del delegado territorial, así como con esta plantación de árboles en el pueblo y el reparto de árboles a escolares, que "permite apostar por la naturaleza y el entorno".

Además, ha destacado "la gran noticia" de esta inversión de casi un millón de euros en "herramientas fundamentales para seguir mejorando la recogida de residuos", algo que como ha apuntado, "reclamaba este municipio". "Vemos cómo el Gobierno andaluz apuesta por la mejora en todos los ámbitos y también en medio ambiente y sostenibilidad", ha dicho.

Durante su visita, Óscar Curtido ha detallado que la Junta de Andalucía ha concedido a Basica (Basuras Sierra de Cádiz) una subvención de 922.300 euros destinada a la adquisición de nuevos vehículos para la recogida separada de biorresiduos. Esta ayuda forma parte de un programa autonómico dotado con diez millones de euros, financiado con fondos propios de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que permitirá a entidades locales de toda Andalucía renovar o ampliar sus flotas destinadas a la gestión de residuos.

El delegado territorial ha recordado que esta línea de subvenciones contribuirá a que municipios rurales puedan adaptarse a las obligaciones marcadas por la normativa europea y avanzar hacia un modelo de economía circular.

La convocatoria en Andalucía, con una dotación de diez millones de euros, ha dado lugar a la concesión subvenciones que permitirán financiar inversiones por un importe total de más de 16,3 millones en la comunidad autónoma, beneficiando a casi tres millones de andaluces. En el caso de la sierra de Cádiz, Curtido ha señalado que esta subvención "confirma una vez más el compromiso constante de la Junta con Ubrique y con toda la comarca, reforzando servicios esenciales y apoyando a los municipios en su desarrollo".

Además, ha destacado que "Ubrique y su entorno natural son un referente en la provincia", reiterando que la Junta "seguirá trabajando de la mano de los ayuntamientos para impulsar actuaciones que mejoren la calidad de vida, fortalezcan la protección ambiental y afiancen el orgullo de pertenencia a Andalucía que representa nuestra bandera".