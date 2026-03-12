Junta promueve la contratación de 24 jóvenes en San Roque (Cádiz) a través del programa Activa-T Joven

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, junto a varios jóvenes que han sido contratados por el Ayuntamiento de San Roque a través del programa Activa-T Joven - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, han visitado este jueves en San Roque a los primeros 24 jóvenes contratados dentro del programa Activa-T Joven, una iniciativa destinada a fomentar la inserción laboral de personas desempleadas de entre 18 y 29 años.

Este programa ha permitido al Ayuntamiento de San Roque la contratación de 24 jóvenes a través de una financiación concedida de 298.800 euros, como ha informado la Junta en una nota.

Inicialmente, el consistorio solicitó ayudas para 12 contrataciones, a las que posteriormente añadió una ampliación de otras 12 plazas, concedida dentro de la línea complementaria del programa. Actualmente, se encuentran incorporados ya con sus respectivos contratos 12 de ellos y próximamente lo harán el resto.

Durante la visita el delegado territorial, acompañado por el concejal de Empleo del Ayuntamiento de San Roque, Fernando Vega, ha podido conocer a algunos de los jóvenes que ya se han incorporado a sus puestos de trabajo, desempeñando distintas funciones en servicios municipales y proyectos municipales.

Las contrataciones abarcan perfiles profesionales diversos, entre ellos diseño gráfico, abogacía, orientación profesional para la inserción laboral, delineación, seguridad y salud en el trabajo, integración social, animación sociocultural, animación deportiva, sistemas microinformáticos, conserjería, pintura y trabajos forestales.

Estas contrataciones se realizan a jornada completa durante seis meses y forman parte de proyectos diseñados por la propia entidad local con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes al tiempo que se refuerzan servicios y actuaciones municipales.

Sánchez Román ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para impulsar este tipo de iniciativas y ha agradecido al Ayuntamiento su participación, señalando que la implicación de la administración local es "fundamental" para que estas medidas "lleguen realmente a quienes más lo necesitan y les brinden esa primera oportunidad, que a veces es tan difícil de encontrar".

"Desde la Junta de Andalucía aportamos los recursos y la financiación, pero es el trabajo conjunto con las entidades locales el que permite que estas oportunidades se materialicen en empleo y experiencia profesional para los jóvenes", ha aseverado.

Por su parte, Fernando Vega ha agradecido la puesta en marcha de esta iniciativa y la colaboración de la Junta para hacer posible estas contrataciones, destacando que desde el Ayuntamiento de San Roque trabajan "de forma constante" para impulsar medidas que contribuyan a reducir el desempleo en el municipio.

Como ha manifestado, "la colaboración entre administraciones es fundamental para poner en marcha iniciativas como esta, que nos permiten sumar esfuerzos y dar empleo a nuestros jóvenes".

El programa Activa-T Joven proporciona financiación a ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas para contratar a jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuyos perfiles son seleccionados a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Esta iniciativa se enmarca en las medidas de empleo juvenil impulsadas por la Junta de Andalucía y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los jóvenes andaluces y favorecer su acceso al mercado de trabajo.