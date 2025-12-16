La Junta realiza la entrega parcial al Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) de obras ejecutadas de la nueva EDAR

Mercedes Colombo en la entrega parcial al Ayuntamiento de Puerto Real de obras ejecutadas de la nueva EDAR. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado la relevancia de la nueva EDAR de Puerto Real, en la entrega parcial al Ayuntamiento del municipio de las obras ya ejecutadas. En el acto de firma entre las administraciones local y autonómica han participado asimismo el director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, así como el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno.

En una nota, Colombo ha valorado que "es un día grande con la entrega parcial de unas obras imprescindibles para Puerto Real y la provincia, los trabajos ya realizados en la nueva EDAR". "Se entregan parcialmente al Ayuntamiento de Puerto Real, al que corresponde su explotación, y seguimos avanzando", ha añadido la delegada, que ha agradecido el "empuje" de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la disposición de la administración local.

En este sentido, ha resaltado la colaboración entre Junta y Ayuntamiento para esta actuación, desde el servicio a la ciudadanía, valoración en la que han incidido Álvaro Real y Aurora Salvador.

Asimismo, Colombo ha hecho referencia al papel del Gobierno andaluz retomando esta actuación, "que pone de manifiesto el interés de la Junta de Andalucía por las infraestructuras hidráulicas". Así, ha indicado que "equivalen estos trabajos realizados a más del 62% de la inversión total y va a continuar avanzando hasta llegar al 100%".

"Los compromisos hay que cumplirlos porque debemos tener una gestión sostenible en la provincia, con hechos. Y es una actuación muy esperada por los vecinos del municipio y de la provincia, vital para la gestión hídrica de la zona", ha explicado la delegada.

Por su parte, Álvaro Real ha valorado que "se en servicio una obra muy importante en el municipio y en la provincia, el 62% de la nueva EDAR de la aglomeración urbana de Puerto Real, con una inversión equivalente a 9,7 millones de euros del total, que permite seguir depurando las aguas".

"La antigua estación depuradora data de los años 80 y requería una nueva instalación adaptada a las necesidades del municipio y a las disposiciones legales actuales", ha explicado Real, que ha señalado que "desde la Junta se destina una inversión de más de 15 millones a construir la nueva EDAR sobre la antigua y hay que compaginar funcionamientos, que es el motivo de esta entrega parcial en una obra tan singular".

En cuanto a los trabajos ya ejecutados, "están los correspondientes al pretratamiento, incluyendo edificio para evitar olores, arquetas de mediación de caudal, reactor biológico con tecnología más avanzada, varios decantadores secundarios o servicios auxiliares de electricidad en su edificio correspondiente. Las obras siguen avanzando para su completa ejecución", ha añadido el director general.

Además, la alcaldesa de Puerto Real ha destacado también que "la colaboración institucional ha sido mutua, por ser interesante para la Bahía de Cádiz, y va a repercutir en el bien de todos proporcionando unas aguas de mayor calidad que se vierten a la zona". "Es un hito importante para el municipio y la Bahía", ha afirmado Aurora Salvador.

Según ha explicado la Junta, la nueva EDAR de Puerto Real beneficiará a una población de 100.000 habitantes equivalentes y será capaz de depurar un volumen de 15.000 metros cúbicos de aguas residuales al día. Cuenta con un sistema biológico de aireación prolongada con eliminación de nitrógeno y fósforo y, además, incluye también un sistema de desodorización mediante torres de carbón activo en el edificio de pretratamiento y en el edificio de deshidratación.

También dispondrá de un edificio administrativo y de control, que se está ejecutando, donde se centraliza la información de los parámetros para el adecuado control y seguimiento de los proceso y operaciones de la EDAR, según la Junta.

Finalmente, Colombo ha repasado con el director general de Infraestructuras del Agua actuaciones en la provincia de Cádiz, con 24 obras finalizadas con más de 77 millones de euros en materia hídrica en la provincia. Así, ha señalado que en ejecución hay cinco obras por 26 millones de euros, citando trabajos en la de EDAR de Puerto Real, en la EDAR de Grazalema, en Guadarranque y dos obras de emergencia en la presa del Guadalete.