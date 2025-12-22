La Junta realiza trabajos de conservación en la A-384 en Olvera (Cádiz) por valor de 177.000 euros

Trabajos de conservación en la carretera A-384, en el término municipal de Olvera (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

OLVERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha realizado recientemente trabajos de conservación en la carretera A-384, en el término municipal de Olvera (Cádiz), con una inversión de 177.000 euros.

En concreto, se ha llevado a cabo el refuerzo del firme en dos tramos de esta vía, entre los puntos kilométricos 52,760 y 58,824, tal y como ha detallado la Junta en una nota.

La delegada territorial de esta Consejería en la provincia de Cádiz, Carmen Sánchez, ha destacado que este tipo de actuaciones "contribuyen a reducir la siniestralidad y garantizar una circulación más segura", permitiendo mejorar la seguridad vial en las infraestructuras viarias de la red autonómica de carreteras en la provincia y mantener "su buen estado para el confort de los usuarios".

Los trabajos han consistido en la mejora de la capa de rodadura de estos tramos de la A-384 para incrementar la adherencia y la durabilidad del firme, asegurando así condiciones óptimas para la conducción.

Estas tareas, impulsadas desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se enmarcan en el contrato de servicios de conservación en la red de carreteras de Andalucía correspondiente a la zona norte de la provincia de Cádiz.

Las obras desarrolladas en este término municipal de la sierra de Cádiz forman parte del "compromiso" de esta Consejería de mantener y mejorar las infraestructuras viarias para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

La carretera A-384 une en el total de su trazado las poblaciones de Arcos de la Frontera con Antequera (Málaga). Esta vía pertenece a la red básica estructurante de la red autonómica de carreteras de Andalucía.