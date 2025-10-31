La Junta recibe 127 proyectos de los Fondos de Transición Justa en la provincia de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada de la delegada territorial de Industria, Energía y Minas, Inmaculada Olivero, hace balance de la convocatoria del Fondo de Transición Junta en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada de la delegada territorial de Industria, Energía y Minas, Inmaculada Olivero, ha presentado el balance de la convocatoria del Fondo de Transición Junta en la provincia, a la que se han presentado un total de 127 proyectos interesados.

Estos incentivos forman parte de las ayudas del Fondo Europeo de Transición Justa, enmarcados en el periodo 2021-2027, ha apuntado la Junta en una nota.

La delegada ha subrayado que se trata de un programa que representa "una oportunidad única para nuestra provincia", por su dimensión económica y por su impacto social y laboral, suponiendo "una importante inyección al desarrollo y a la creación de empleo", al contado con 77 millones de euros para "reactivar nuestro tejido productivo y generar una industria más verde".

Mercedes Colombo ha informado que "hasta la fecha" se han presentado 127 proyectos, a los que la Junta ha destinado 47,6 millones de euros en ayudas, que llevan aparejados una inversión total de más de 131 millones de euros. La previsión en cuanto a la creación de número de puestos de trabajo directos es de 692.

La delegada ha asegurado que en la provincia se cuenta con una industria "dinámica" que "invierte", y que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía "les ofrecemos estas ayudas con el compromiso de fomentar inversiones productivas vinculadas a proyectos tractores, que compensen la pérdida de tejido industrial".

Mercedes Colombo ha destacado que estos proyectos se distribuyen en cuatro grandes líneas estratégicas como son el Hub Aeronáutico Net Zero Jerez, destinado principalmente a la ciudad de Jerez, al que se han presentado 63 proyectos con una inversión total de 69,1 millones de euros para los que se han solicitado 47,3 millones de euros. Aquí, la Junta de Andalucía ha destinado 17,3 millones de euros y la previsión de puestos de trabajo es de 288.

La segunda línea es la de las ayudas a la industria auxiliar naval, en la ciudad de Cádiz y la Bahía, y a la que se han presentado 41 proyectos. La inversión total es de 27,4 millones de euros, con una subvención solicitada de 17,9 millones, a los que la Junta destina 15,2 millones. La previsión de puestos de trabajo es de 312.

La tercera de las líneas es la de economía circular y combustibles alternativos, con un total de 17 proyectos y una inversión total de 16,4 millones de euros. La subvención solicitada es de 12,5 millones y los fondos de la Junta ascienden a 10,1 millones, con una previsión de creación de empleos de 67.

La cuarta de estas líneas estratégicas sobre ecosistema industrial del hidrógeno verde, dirigidos fundamentalmente al Campo de Gibraltar, ha recibido seis proyectos, que tienen una inversión total de 18,7 millones. La subvención solicitada es de 12,1 millones de euros y las ayudas destinadas por parte de la Junta es de cinco millones. La previsión de puestos de trabajo es de 25.

La delegada ha expuesto que con estos Fondos de Transición Justa se refrenda "la apuesta clara y decidida" del Gobierno andaluz por la industria gaditana, que se traduce en "más inversión, más empleo y más futuro" para la provincia de Cádiz.

Por su parte, Inmaculada Olivero ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos de la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas, un trabajo "muy importante para llegar a estos objetivos". En esa línea, ha argumentado que este trabajo se ha realizado "codo con codo" con las empresas, para explicarles todas estas órdenes, dirigidas fundamentalmente las pymes.

"Hemos ido de la mano con la Oficina de Fondo de Transición Justa para presentar todos estos proyectos con absoluta garantía, sin que hubiera ningún problema", ha dicho la delegada territorial.

Olivero ha agradecido también la colaboración de los representantes de todos los sectores industriales, tanto naval, aeroespacial, de economía circular y de hidrógeno verde, así como del Clúster marítimo naval, Femca, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y los diferentes suscriptores, como el Colegio de Economistas, que "ha colaborado con nosotros dando información y ayudando a las empresas para llegar a estos resultados".

Por último, ha manifestado que "hemos cumplido" estos objetivos "con creces y no nos quedamos aquí", ya que la Consejería de Industria, junto con Trade "seguirá trabajando durante todo el año" 2026, incentivando a las empresas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que supone "casi el 90% de nuestro sector productivo".