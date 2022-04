La Junta respalda el circuito solidario 'Andalucía Equality Golf Cup' en Cádiz

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Cádiz, María Jesús Herencia, ha asistido este lunes a la presentación del circuito 'Andalucía Equality Golf Cup'. Un evento solidario, que cuenta con el patrocinio de la Consejería y que tiene como objetivo colaborar con cuatro asociaciones que trabajan por la integración de personas con discapacidad a través de la práctica deportiva.

En declaraciones a los periodistas, Herencia, que ha estado acompañada del vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz y alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román; y de la representante de la organización, Margarita Pérez-Calderón, ha destacado que "la Consejería ha querido colaborar con este evento, que fue presentado en Fitur, y que se desarrolla en distintas provincias andaluzas".

"Andalucía es una tierra solidaria, y así se ha venido demostrando estos años con este circuito de golf solidario e inclusivo", ha explicado la delegada, que ha detallado que en esta ocasión recalará por varias provincias andaluzas (Córdoba y Huelva) y en Madrid, en las que se disputarán pruebas clasificatorias en las que "celebrities, periodistas y jugadores de golf tienen la oportunidad de conocer el destino andaluz de una forma solidaria, ayudando a los que más lo necesitan a la vez que practican su deporte favorito".

Así, ha considerado que se trata de "una oportunidad única para realizar una labor solidaria, avanzar en la integración de todos y posicionar a Andalucía como un destino de calidad, sostenible y accesible a todos". "Nuestra tierra va a volver a demostrar su potencial para albergar grandes pruebas deportivas como ésta y dar a conocer los atractivos de cada una de las provincias en las que se celebra", ha afirmado.

Al hilo de esto, ha resaltado "el impacto" que esta cita tiene para la región. "No solo por la afluencia de visitantes en los días de las pruebas y la final, que de celebra en Chiclana de la Frontera, si no porque estos participantes podrán posteriormente volver a conocer nuestro destino y disfrutar de sus muchos atractivos".

"Desde la Consejería de Turismo apostamos por diversificar la oferta y desestacionalizarla para atraer turistas durante todo el año, en esto, el turismo deportivo juega un papel muy relevante y con acciones como ésta también avanzamos en estos objetivos", ha indicado.

Este circuito tendrá tres pruebas clasificatorias. El inicio tendrá lugar el 23 de abril en el Real Club de Campo de Córdoba, posteriormente la cita será en Ayamonte en Valle Guadiana Links el 14 de mayo, para continuar en El Encín Golf de Alcalá de Henares en Madrid el 19 de mayo. La final se disputará, con los 72 mejores jugadores del torneo, el 2 de junio en el Real Novo Sancti Petri Golf Club de Chiclana de la Frontera.

Los beneficios del circuito repercutirán en cuatro ONGs, una de cada provincia por la que recala la cita solidaria. Así, las beneficiarias serán CODA Huelva, Fepamic (Córdoba), Fundación También (Madrid) y La Fundación (Chiclana), que además ha hecho los trofeos de los ganadores de todo el circuito.

Según la organizadora del evento, Pérez-Calderón, "la expectación fue tan grande que se abrieron las inscripciones el 28 de febrero, día de Andalucía, y a los tres días ya no había plazas para Córdoba, a la semana ya no había para Madrid y a los diez días ya no había plazas para Ayamonte". Actualmente, la cifra de participantes asciende a 300 personas y se han recaudado los primeros 10.000 euros.

Asimismo, ha indicado que se trata de "un circuito igualitario en el que queremos potenciar el papel de la mujer". Por ello, "en Madrid, la prueba se hace en homenaje a Blanca Fernández Ochoa, esquiadora y gran jugadora de golf, y este año se cumplen 30 años de la primera medalla de una mujer en unos Juegos Olímpicos".