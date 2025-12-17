Junta y sector agrario solicitan a Azucarera que contrate remolacha de la zona sur para la campaña 2026-2027

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera, ha presidido una reunión de la Mesa de Interlocución Agraria celebrada telemáticamente con la participación de representantes del Gobierno andaluz y de las organizaciones agrarias, en la que se ha acordado la firma de una declaración institucional sobre el futuro del cultivo de la remolacha, en concreto para solicitar a AB Azucarera Iberia que contrate remolacha en la zona sur en 2026-27.

En este documento, suscrito por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, se recalca "la importancia social y económica" del sector de la remolacha de azúcar para diferentes comarcas productoras andaluzas y se solicita a la compañía, propietaria de la única fábrica de azúcar en activo en Andalucía, ubicada en Jerez de la Frontera (Cádiz), que se comprometa a contratar remolacha en esta comunidad autónoma para la próxima campaña 2026-2027.

Según ha indicado la Junta en una nota, en septiembre de este año esta empresa filial del grupo ABF Sugar comunicó a los agricultores andaluces su decisión de no contar con remolacha de la zona sur de España en 2025-2026 y dedicar la fábrica ubicada en Jerez únicamente al refinado de azúcar importada.

Esta circunstancia "afecta negativamente a la renta de cientos de explotaciones agrícolas y a proveedores de insumos y servicios asociados al cultivo de la remolacha", como empresas de maquinaria y transportes, entre otros.

Como ha explicado la viceconsejera, ante esta situación se ha pedido a la multinacional que en la próxima campaña vuelva a contar con los agricultores de Andalucía, que llevan a cabo "un trabajo ejemplar y que están apostando por la calidad y la sostenibilidad de sus alimentos" obtenidos mediante técnicas de Producción Integrada "en más de un 50%".

"Los andaluces están realizando un importante esfuerzo para ser más respetuosos con el entorno y están poniendo en práctica métodos más sostenibles para la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios y el uso de agua de riego", ha remarcado.

Por otro lado, Consolación Vera ha insistido una vez más en la necesidad de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establezca un importe unitario para la ayuda directa de la Política Agraria Común (PAC) asociada a la remolacha y "acabe con la diferenciación actual" entre zona norte y el sur, que "deja en una situación muy desfavorable a los agricultores de Andalucía".

En concreto, actualmente está prevista para 2025 una subvención de 591,75 euros por hectárea para la zona de producción de remolacha azucarera de siembre primaveral, en el norte de la península ibérica, y de 331,25 euros por hectárea para la zona de producción de remolacha azucarera de siembra otoñal, en el sur.

"Nos parece injusto que la ayuda establecida para el norte sea casi el doble de la que pueden recibir los agricultores de Andalucía", ha lamentado la viceconsejera, recordando que la Junta viene pidiendo que se unifique la cuantía a través de las propuestas de modificación del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) presentadas al Ministerio.

En relación a estos fondos, desde Andalucía se ha reclamado también al Estado que se articulen medidas para que el presupuesto destinado a la ayuda asociada a la remolacha andaluza en la PAC de 2025 --2,6 millones de euros-- no se traspase a la zona norte, sino que permanezca temporalmente este año en las comarcas productoras del sur para otras intervenciones del Pepac.

Por su parte, la Consejería de Agricultura ha asegurado que seguirá respaldando a los productores de Andalucía, apoyando sus demandas ante otras administraciones y gestionando la ayuda agroambiental que se concede en esta comunidad autónoma a los cultivos industriales, entre los que se encuentra la remolacha.

Esta subvención tiene una prima de 290 euros por hectárea a los que pueden sumarse otros 143 euros si los productores aceptan un compromiso voluntario.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN ANDALUCÍA

El cultivo de la remolacha azucarera y su industria asociada de transformación en azúcar cuentan con "gran arraigo" en la región andaluza, donde en 1892 ya existían 16 fábricas. Desde 2006 a 2017 se han ido reduciendo estas agroindustrias como consecuencia de la aplicación de la OCM que regula el mercado europeo y actualmente sólo queda una industria en funcionamiento en Andalucía.

En cuanto a extensión, a principios del siglo XX la superficie cultivada de remolacha en Andalucía superaba las 50.000 hectáreas.

La tierra dedicada a este alimentos ha ido reduciéndose con los años y en 2024 se sembraron sólo unas 9.800 hectáreas de las que se obtuvieron alrededor de 500.000 toneladas. Este año, la superficie ha rondado las 6.000 hectáreas y la producción se ha acercado a 426.000 toneladas.

En lo que respecta a las explotaciones andaluzas de remolacha azucarera, éstas se concentran fundamentalmente en las provincias de Cádiz y Sevilla, con alguna superficie menor en Córdoba. El año pasado, la región contaba con 653 fincas dedicada a este cultivo.

La producción de estas explotaciones agrícolas ha oscilado en los últimos años entre los 20 y 30 millones de euros, recursos con gran importancia para la economía y el empleo de las comarcas donde se concentra la remolacha azucarera de Andalucía.