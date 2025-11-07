La Junta subvenciona la lI Exposición de Eventos para la promoción de este sector comercial de Conil (Cádiz)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, este viernes en la inauguración de la II Exposición de Eventos 'ExpoEventos' en Conil de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha asistido este viernes a la inauguración de la II Exposición de Eventos 'ExpoEventos', una muestra del sector del comercio de celebraciones y eventos que ha sido financiada por la Consejería con 9.160 euros.

Organizada por la Asociación de Empresas y Comercios de Conil (Aeconil), y con la colaboración del Ayuntamiento de Conil, 'ExpoEventos' se ubica en el Centro Cultural Santa Catalina, donde los distintos comercios disponen de un espacio expositivo para mostrar sus negocios, ha indicado la Junta en una nota.

En el acto de inauguración, el delegado de Empleo ha estado acompañado por la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, y por Dolores Caro, presidenta de Aeconil.

Daniel Sánchez ha expresado su agradecimiento a esta entidad, defendido que la colaboración entre la administración y las asociaciones empresariales "resulta fundamental para mantener vivo el comercio de proximidad y generar empleo de calidad". Además, ha destacado "el magnífico trabajo" que realiza la asociación y su implicación en las convocatorias de ayudas para dinamizar el comercio local.

Aeconil, ha expuesto, es una de las asociaciones de la provincia que más financiación ha recibido en la última convocatoria de ayudas de la Consejería de Empleo para el impulso del asociacionismo y para la promoción del comercio urbano y la artesanía, con un total de 42.526,30 euros.

La presidenta de la entidad conileña ha agradecido el apoyo de las instituciones que han hecho posible esta exposición, creada para impulsar el comercio local y dar visibilidad a las empresas locales, además de poner en valor su trabajo y animar a la ciudadanía a seguir confiando en el comercio de Conil. "Animamos a todo el mundo a que se pasen esto días por aquí para conocer las empresas y a disfrutar de las actividades" ha señalado.

La alcaldesa ha expresado, por su parte, su agradecimiento a la Asociación de Empresarios de Conil por esta iniciativa que permite dar a conocer el trabajo de las empresas locales y ha reconocido "el esfuerzo diario de los autónomos, que sacan adelante sus negocios con dedicación y servicio al público".

Esta exposición, ha continuado, "demuestra que Conil cuenta con todo lo necesario para organizar cualquier tipo de actividades y eventos.

Durante el fin de semana, los asistentes podrán colaborar con la Asociación Conileña de Unidades de Pacientes de Afecciones (Acupa), encargada de la barra solidaria, así como de talleres para niños, castillos hinchables, un tren turístico y la exhibición del saxofonista Javier Valle, así como el grupo Súper Agente 86 que clausurará el evento. La entrada al evento es gratuita para todas las personas durante todos los días.