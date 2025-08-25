La Junta traslada al Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) que el Centro de Salud Río San Pedro no va a cerrar

Archivo - La delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, en una visita a la planta de Pediatría del Hospital de Puerto Real, el pasado marzo de 2025, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, se ha reunido este lunes con la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, para abordar cuestiones relativas a sanidad en este municipio, como el desarrollo del Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud en la localidad, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria o el mantenimiento del Centro de Salud Río San Pedro, el cual no va a cerrar, como se ha trasladado.

Según una nota de la Junta, la delegada territorial ha señalado que el Servicio Andaluz de Salud "ha cubierto el 100% de las necesidades" de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la Bahía de Cádiz y La Janda, tanto en puntos fijos como en las unidades móviles, lo que "ha permitido garantizar durante este verano la cobertura asistencial".

Eva Pajares ha destacado además "el compromiso y el esfuerzo" de los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, sin los cuales "los diferentes planes de atención sanitaria al cabo del año serían imposibles".

En relación a los centros sanitarios, la delegada ha señalado que "todos" se han mantenido abiertos en horario de mañana. En el caso del centro de Río San Pedro en Puerto Real ha señalado que este centro "no va a cerrar" y que el 1 de octubre incorporará dos médicos de familia, que eligieron este centro de salud en el acto único de oferta de empleo para los residentes que han finalizado su periodo de formación.

Respecto al Hospital de Puerto Real, la delegada territorial de Salud y Consumo ha destacado que el centro mantiene este verano "una intensa actividad quirúrgica". Así, ha detallado que en el mes de julio sus quirófanos han funcionado "al 94%", por encima de la media provincial. Asimismo, ha puesto de relieve que en julio se abrió la nueva planta de hospitalización especializada en Oncohematología y Cuidados Paliativos, que ha venido a reforzar y mejorar la asistencia a estos pacientes.

Eva Pajares ha agradecido a la alcaldesa de Puerto Real "la buena disposición y el interés mostrado en este encuentro", y le ha tendido la mano para cualquier cuestión que necesite relativa a su departamento.