Más de 400 profesionales componen el dispositivo del Plan Infoca contra incendios en la provincia de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, este lunes en El Bosque en el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca, donde se ha celebrado además un simulacro de incendios - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL BOSQUE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El dispositivo del Plan Infoca contra incendios en la provincia de Cádiz cuenta con más de 400 profesionales, así como 139 emisoras y 116 portátiles de la Red Digital de Emergencias de Andalucía, a lo que se suman 13 puntos de vigilancia, 309 de toma de agua, diez autobombas y una nodriza y 84 vehículos de transporte.

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido este lunes en El Bosque el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca, en el que se ha informado sobre los medios materiales y humanos y las acciones preventivas con los que cuenta el dispositivo en la provincia y a nivel regional para afrontar la época de peligro alto de incendios forestales.

En una nota, la Junta ha detallado que este periodo de riesgo elevado ha comenzado este mes de junio y se mantendrá hasta el próximo 15 de octubre.

En su intervención, la delegada andaluza ha asegurado que se afronta este tiempo "con responsabilidad, coordinación y plena disposición de medios humanos y materiales tras haber mantenido el trabajo preventivo y de extinción que se desarrolla durante todo el año".

Asimismo, ha subrayado que en la época de peligro alto de incendios están vigentes "importantes restricciones", con el objetivo de "prevenir negligencias y proteger nuestro patrimonio natural en la época crítica".

De esta manera, durante estos meses de periodo de alto riesgo queda prohibido encender fuego para barbacoas, incluso en áreas recreativas, zonas habilitadas e instalaciones de acampada acondicionadas para ello. También se prohíben las quemas agrícolas y forestales y la circulación de vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal.

A este respecto, Mercedes Colombo ha recordado que el 94% de los incendios forestales que se producen en Andalucía tienen su origen "en la acción humana" y que "muchos de ellos son por descuidos", por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución, insistiendo en que ante cualquier indicio de humo o fuego debe llamarse inmediatamente al teléfono de emergencias 112.

DISPOSITIVO EN CÁDIZ

Sobre las previsiones, la delegada ha señalado que se viene de "un invierno húmedo marcado por abundantes lluvias asociadas al tren de borrascas", las cuales "han sido beneficiosas" para los embalses y la masa forestal, pero que "han favorecido la acumulación de pasto y vegetación que, con las altas temperaturas, se convierten en combustible fino de rápida propagación".

Ante esta situación se prevé una mayor presencia de conatos frente a grandes incendios, mientras que, a largo plazo, el pronóstico es de una campaña "compleja" por la acumulación de estos combustibles "que requerirá máxima vigilancia y capacidad de respuesta".

Por este motivo, ha aseverado que "estamos preparados" y que en la provincia de Cádiz se cuenta con el Centro Operativo Provincial, tres Centros de Defensa Forestal en Alcalá de los Gazules, Algodonales y Estrecho, además de un subcentro en Barbate y una base de apoyo estatal en La Almoraima. Además, está previsto que el Cedefo de Algodonales pueda entrar en funcionamiento "en el transcurso de esta campaña".

Mercedes Colombo ha incidido en "el importante esfuerzo" que se está realizando en materia de infraestructuras y en "la relevancia" de este nuevo Cedefo de Algodonales, un centro "estratégico para la provincia" que ha contado con una inversión de más de siete millones de euros.

Sobre el proyecto del subcentro de defensa forestal de Ubrique, ha indicado que se encuentra "en su fase final de redacción" y que cuenta con un presupuesto que ronda el millón de euros.

También ha recordado que la Junta de Andalucía "sigue trabajando" a través de las delegaciones territoriales de Sostenibilidad, de Fomento y de Agricultura para reparar los daños ocasionados por los temporales en caminos, vías pecuarias y carreteras, con actuaciones de emergencia que conllevan una inversión en la provincia de "más de un centenar de millones de euros".

Esta será la segunda campaña de incendios en la que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) coordine todos los recursos, con un presupuesto global de 271,6 millones de euros en la comunidad, casi un 5% más que el año anterior, integrando en un sistema de gestión común al 112, Protección Civil, GREA e Infoca.

Entre otras cuestiones tratadas en el comité provincial, el Plan Infoca estrena en Andalucía la Unidad de Maquinaria Pesada, que se implantará poco a poco esta campaña.

La comunidad cuenta con 43 aeronaves, además de la plataforma de gestión de respuesta al fuego Fire Response y de información a la población a través de Es Alert, entre otros medios concernientes a las nuevas tecnologías.

INTERVENCIONES FORESTALES

Los datos definitivos de 2025 hacen referencia a 75 intervenciones, de las que 68 han sido conatos y siete incendios, así como 711 hectáreas afectadas, en concreto, 212 de arbolado y 499 de matorral.

Según ha señalado la delegada de la Junta, "la respuesta rápida y eficaz del dispositivo ha permitido que la mayoría quedara en conato".

Este año, hasta el 31 de mayo, se han registrado 12 intervenciones en la provincia, con diez conatos y dos incendios que han afectado a unas 55 hectáreas, en su mayoría de matorral y, en menor medida, de arbolado y pasto.

Por otro lado, en la provincia de Cádiz se han atendido 413 llamadas por incendios agrícolas y forestales, gestionadas por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía. A esto se suma el trabajo de la Unidad de Policía Nacional adscrita a Andalucía, que registra 358 actas de denuncia relacionadas con incendios el año pasado, además de la presencia y apoyo en los incendios.

SIMULACRO DE INCENDIO FORESTAL

Tras la reunión del comité asesor, los operativos del Plan Infoca han realizado un simulacro de incendio forestal con el Puesto de Mando Avanzado situado en El Bosque.

Con este ejercicio, con el que se pone en práctica el Plan Infoca en fase de emergencia con situación operativa 1, se ha simulado un incendio con inicio en el Parque Natural Sierra de Grazalema, en el término municipal de Benaocaz.

Se trata de un ejercicio preventivo y de preparación que no constituye una emergencia real y que se ha desarrollado en el marco de la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia.

Este simulacro permite evaluar procedimientos, detectar oportunidades de mejora y reforzar la capacidad de respuesta ante incendios forestales, centrándose en la protección de la población y la cooperación.

En el simulacro han participado alrededor de 40 personas entre responsables de coordinación, dirección de la emergencia, personal técnico y operativos, así como una docena de organismos e instituciones implicados en la gestión y 24 medios y recursos destinados al desarrollo del ejercicio.

Este tipo de actuaciones forman parte de los planes de protección civil de Andalucía que lleva a cabo la Junta.

La delegada ha agradecido el trabajo de todas las Fuerzas de Seguridad que participan en la lucha contra incendios, así como el de 112, Grupo de Emergencias de Andalucía, agentes de Medio Ambiente, voluntarios de Protección Civil, UME, Cruz Roja, bomberos urbanos y Consorcio Provincial.

Asimismo, ha apelado de nuevo a la prudencia, la responsabilidad y la precaución de la ciudadanía como "principales aliados" del Plan Infoca en este periodo de máximo riesgo de incendios forestales.