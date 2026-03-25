Al menos cinco personas se benefician de una donación multiorgánica registrada en Algeciras

Donación multiorgánica en el Hospital de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Al menos cinco personas se han beneficiado de una donación multiorgánica registrada en las últimas semanas en el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras (Cádiz), lo que ha permitido el trasplante de los riñones, hígado y pulmones de una persona que incluyó la donación al final de su vida en este centro sanitario.

Según ha explicado la Junta en una nota, la donación ha implicado la puesta en marcha de un amplio dispositivo sanitario, formado por profesionales del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste, así como de distintos hospitales andaluces y de la Organización Nacional de Trasplantes.

Asimismo, ha recordado que precisamente este miércoles es el Día de Trasplante de Órganos y desde la Coordinación de Trasplantes del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste se ha querido agradecer públicamente a los familiares de este donante el "gesto de solidaridad máxima que han tenido en un momento tan difícil como es la muerte de un ser querido".