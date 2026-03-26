El Museo de Cádiz pone en diálogo su colección arqueológica con las obras cerámicas de Picasso y Barceló

1073193.1.260.149.20260326134720 La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, junto al artista, Miquel Barceló, visita en el Museo de Cádiz la exposición 'Reflejos. Picasso x Barceló'. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, el artista Miquel Barceló, el copresidente de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz-Picasso, y el director de actividades culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, han estado presentes en el Museo de Cádiz en la apertura al público de la exposición temporal 'Reflejos. Picasso x Barceló. El diálogo cerámico de dos genios'.

Según ha explicado la Junta en una nota, esta muestra reúne más de 80 piezas cerámicas de Pablo Picasso (Málaga, 1881-Mougins, 1973) y Miquel Barceló (Felanich, 1957), en diálogo con una veintena obras de la colección arqueológica del centro museístico gaditano "ofreciendo un viaje por la historia del arte, desde el Neolítico a la contemporaneidad", ha señalado Del Pozo.

Para la consejera de Cultura esta muestra pone de manifiesto que "la innovación y la vanguardia que representan Picasso y Barceló hunden sus raíces en el estudio y la observación del legado histórico". Asimismo, Del Pozo ha destacado que la muestra es un ejemplo claro de que para ambos artistas contemporáneos, la cerámica, lejos de estar infravalorada como forma de expresión, "fue y es un arte mayor".

Tras su paso por el Museo de Almería, entre mediados del pasado mes de diciembre y hasta mediados de este mes de marzo, la muestra llega al Museo de Cádiz donde podrá verse hasta el próximo 28 de junio. La relación entre la obra Picasso y otros artistas contemporáneos fue explorada también en la exposición 'Reflejos. Picasso x Koons', celebrada entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 en el Museo de Bellas Artes de Granada, ubicado en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, que enfrentó la obra del artista malagueño a la del norteamericano Jeff Koons.

'Reflejos. Picasso x Barceló. El diálogo cerámico de dos genios' supone, asimismo, una invitación a reconocer en Barceló el eco constante de Picasso en su trayectoria artística: una actitud experimental compartida por ambos que les lleva a realizar una reinvención continua desde la tradición, así como a mantener una voluntad compartida de diálogo con el arte antiguo y moderno.

La muestra propone comprender la cerámica como un lenguaje universal que conecta lo útil y lo trascendente, lo cotidiano y lo simbólico. La exposición subraya la persistencia del barro como materia de memoria y experimentación, y sitúa a ambos artistas dentro de una genealogía mediterránea de creadores que, a lo largo de milenios, han transformado tierra, agua y fuego en arte perdurable, según ha indicado la Junta.

Para Picasso, la cerámica se convirtió en un laboratorio esencial de ideas tras la Segunda Guerra Mundial. En Vallauris, descubrió en el barro un medio dúctil que le permitía unir pintura, escultura y objeto, transformando platos, jarras y vasijas en cuerpos humanos, seres mitológicos o escenas cotidianas, y enlazando con las tradiciones alfareras de Andalucía y el Mediterráneo.

Barceló, por su parte, llegó a la cerámica en los años noventa, durante su estancia en Malí. Allí aprendió técnicas ancestrales de la comunidad dogón y convirtió un accidente en revelación: la cerámica se convirtió en un territorio de exploración donde lo ritual, lo corporal y lo experimental confluyen. Sus piezas llevan inscritas las huellas del proceso físico, convirtiéndose en superficies vivas que conservan la energía del instante.

Esta exposición, patrocinada por Fundación Unicaja, está comisariada por Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga y Laura Esparragosa, directora del Museo de Cádiz. Ubicadas en el contexto arqueológico de Cádiz, las obras de Picasso y Barceló dialogan con vasijas neolíticas, ánforas fenicias y romanas, lozas islámicas y fragmentos de milenios de historia.

En este sentido, la Junta ha señalado que surgen así resonancias temáticas que atraviesan el tiempo: la figura humana y animal como arquetipos, el fuego como fuerza transformadora, la fragilidad como resistencia y los procesos de fragmentación y recomposición como testimonio del tiempo. Y el mar, alma compartida de estas dos ciudades, que gracias al comercio ha sido cauce de memoria, mestizaje y creación artística entre varias civilizaciones.