PP dice que la Junta licitará las obras del centro de salud de Camposoto a principios de 2020 "como tarde"

Publicado 22/05/2019 16:11:31 CET

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 22 May. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Salud, Catalina García, ha asegurado que las obras para concluir los trabajos del centro de salud de Camposoto, en San Fernando (Cádiz), la Junta de Andalucía las licitarán "como tarde" a principios de 2020.

En una nota, tras comparecer junto al candidato del PP a la Alcaldía, José Loaiza, la viceconsejera ha lamentado que el centro, "compromiso del PSOE del año 2006 y que debería haberse finalizado en 2008, sigue sin ser realidad después de 13 años de incumplimientos de los gobiernos socialistas, pero para el PP sigue siendo una necesidad".

García ha remarcado que dará servicio a 25.000 personas, en una zona muy poblada y de expansión de San Fernando y, por lo tanto, es "prioritario" para el Gobierno popular.

Actualmente, el proyecto está en supervisión y cuenta con un presupuesto inicial de 2,8 millones de euros. Si el proceso administrativo concluye antes de aprobarse los presupuestos de 2019, se licitará este mismo año y, en caso de que no diera tiempo, se hará a principios de 2020, ha explicado.

En este sentido, la viceconsejera ha subrayado que da estas fechas porque no va a mentir a nadie. "Venimos a decir la verdad, no a prometer durante centros y hospitales de campaña que no se cumplen", ha añadido.

Por su parte, Loaiza ha agradecido el compromiso del gobierno de Juanma Moreno, su consejero de Salud, Jesús Aguirre, y la viceconsejera y ha dicho que San Fernando "está necesitado de buenas noticias como ésta y no de más mentiras como se han venido sufriendo desde el principio con el centro de salud".

Por otra parte, la viceconsejera ha adelantado que el Gobierno andaluz trabajará en acercar especialidades a los isleños, ampliando las existentes en el Hospital de San Carlos, y ha señalado que en pocos más de 100 días, el PP "ha imprimido un nuevo ritmo a la sanidad". En este sentido, ha recordado que en el primer mes del plan de choque contra las listas de espera se han visto beneficiados 549 gaditanos, y la Junta trabaja ya en mejora de la atención a pacientes crónicos y pluripatológicos.