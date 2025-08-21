La provincia de Cádiz supera las 15.000 asociaciones registradas, el 15% de las existentes en Andalucía

Archivo - La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, mantiene una reunión con representantes de la Asociación Dislexia Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de asociaciones registradas en la provincia de Cádiz ha superado ya las 15.000, lo que supone el 15,6% de las que existen en Andalucía, después de que 529 entidades gaditanas se hayan inscrito en el Registro de Asociaciones de Andalucía en el último año y medio.

En una nota, la Junta ha indicado que con estos datos, Cádiz es la tercera provincia andaluza en cuanto a la totalidad de asociaciones registradas y en lo que respecta a las incorporadas en el último año y medio.

En Andalucía hay inscritas en total 96.221 corporaciones. Casi la mitad son de ámbito regional y la mayoría se dedican al área cultural o científica (20%), seguidas de las recreativas, medioambientales y vecinales.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública gestiona el Registro de Asociaciones de Andalucía. El formulario para solicitar la inscripción está disponible en la web de la Consejería, y debe presentarse telemáticamente e incluir el acta fundacional, los estatutos, un certificado del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente de la persona jurídica en el que conste la voluntad de constituir la asociación y la persona física que la representará.

En el caso de federaciones o confederaciones, también ha de aportarse el acuerdo de integración de las asociaciones que la componen. Además de la inscripción, debe comunicarse al Registro cualquier cambio en los estatutos, así como la disolución de entidades.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado el incremento del movimiento asociativo en la comunidad, ya que este tipo de entidades son "fundamentales" para organizar la participación de la ciudadanía en la vida pública, defendiendo los intereses de distintos colectivos y, en muchos casos, promoviendo la actuación de las administraciones públicas para dar solución a problemas".

Para Nieto, "no hay desarrollo económico sin cohesión social, ni progreso real sin responsabilidad compartida y las asociaciones y fundaciones son aliadas fundamentales de las administraciones públicas en el objetivo común de construir una Andalucía líder".

En el ámbito regional, por áreas, la mayoría de las asociaciones creadas en 2024 y el primer semestre de este año se dedican a la cultura, las artes, las letras o el ámbito científico (899), seguidas de las dedicadas a la naturaleza (459), las recreativas (389), las de acción social (305), las deportivas (283) y vecinales (255).

No obstante, en los últimos tiempos se está detectando un incremento de asociaciones musicales. El año pasado se registraron 150 y entre enero y junio ya se han creado 87. Actualmente este tipo de entidades representan el 5,5% del total (5.352).