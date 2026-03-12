La Real Escuela de Arte Ecuestre acoge el VIII Concurso Internacional de Atalaje de Tradición 'Ciudad de Jerez'

Presentación del VIII Concurso Internacional de Atalaje de Tradición 'Ciudad de Jerez'. - REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha acogido la presentación del VIII Concurso Internacional de Atalaje de Tradición 'Ciudad de Jerez' que se celebrará durante la mañana del próximo 21 de marzo, coorganizado por la Real Escuela, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y el Club de Enganches de Jerez.

Según ha indicado en una nota, el director, Rafael Olvera, ha incidido en la importancia que tiene la Real Escuela en el mundo del enganche, así como en la intención de seguir siendo sede de las principales competiciones deportivas. Asimismo, ha animado a disfrutar de este "espectacular" concurso en el que participarán enganches de la Escuela.

Por su parte, la presidenta del Club de Enganches de Jerez, María Ángeles Mata, ha explicado que el concurso "consta de tres partes", desarrollándose la primera en los jardines de la Real Escuela, donde tres jueces internacionales se colocarán delante del palacio y tomarán las primeras puntuaciones de la presentación, tanto del estado de los enganches, como de las guarniciones, caballos y cocheros.

Ya en la segunda parte los enganches irán saliendo, uno a uno, de forma cronometrada y harán un recorrido de unos 12 kilómetros aproximadamente, mientras que la tercera será de vuelta en la Real Escuela, donde tendrán que pasar una prueba de manejabilidad.

El recorrido, que será cronometrado y tendrá su salida de la Real Escuela sobre las 9,50 horas aproximadamente, pasará por calles tan emblemáticas de Jerez como avenida Duque de Abrantes, avenida de la Cruz Roja, avenida Alcalde Álvaro Domecq, zona de atracciones frente al parque González Hontoria, avenida Alcalde Álvaro Domecq, avenida del Ejercito, glorieta de la Yeguada Militar, avenida del Ejército, avenida Alcalde Álvaro Domecq, glorieta Miguel Primo de Rivera y Urquijo, avenida Andalucía, glorieta Caballo de Troya o glorieta de la Maternidad y avenida San Juan de Ávila, entre otras.

A la finalización de la prueba de manejabilidad se realizará la ceremonia de entrega de premios y trofeos, así como la entrega de diploma de honor por su participación a todos los participantes y escarapelas.