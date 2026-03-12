El SAE participa con un estand informativo en la IV Jornada de Orientación Académica y Laboral de Chipiona (Cádiz)

Personal del SAE en la IV Jornada de Orientación Académica y Laboral de Chipiona - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHIPIONA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha participado con un stand informativo en la IV Jornada de Orientación Académica y Laboral celebrada el 12 de marzo en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona (Cádiz), una iniciativa dirigida a estudiantes y personas en búsqueda de empleo que tiene como objetivo acercar las distintas opciones formativas y laborales disponibles.

La jornada, organizada por el Departamento de Formación de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Chipiona, ha estado orientada principalmente a apoyar a jóvenes de la localidad en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional, según ha indicado la Junta en una nota.

El evento ha contado con talleres prácticos, espacios de asesoramiento y distintos puntos informativos donde las personas asistentes han podido resolver dudas sobre itinerarios formativos, ciclos de Formación Profesional, estudios universitarios y acceso al mercado laboral.

En este contexto, el Servicio Andaluz de Empleo ha ofrecido información a los visitantes sobre los recursos y herramientas disponibles para la búsqueda de empleo, especialmente el uso de la web y la App del organismo, que permiten consultar ofertas, gestionar la demanda de empleo y acceder a distintos servicios de orientación.

Además, como actividad destacada, ha puesto a disposición del público su proyecto de simulador de realidad virtual para el entrenamiento de competencias en la búsqueda de empleo. A través del uso de gafas de realidad virtual de última generación, las personas participantes han podido experimentar dinámicas simuladas que recrean situaciones habituales en procesos de selección y entornos laborales, una propuesta que ha conectado especialmente bien con el público asistente a la feria.

Esta actividad, basada en la gamificación aplicada a la orientación laboral, permite trabajar de forma práctica habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico o la toma de decisiones. Durante la experiencia, los participantes han contado con el acompañamiento de profesionales del SAE, que han ofrecido orientación adaptada al perfil de cada usuario con el objetivo de potenciar sus competencias personales y profesionales.

Con su participación en esta jornada, el Servicio Andaluz de Empleo continúa acercando sus servicios a la ciudadanía y apostando por iniciativas innovadoras que contribuyen a mejorar la empleabilidad y a facilitar el acceso al mercado de trabajo.