El SAE señala que avanza en la modernización de oficinas y refuerza los programas de inserción laboral en Cádiz

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha presidido la Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en la que se han analizado las políticas activas de empleo desarrolladas en la provincia durante los últimos meses, los programas previstos, el seguimiento de las reformas de las oficinas de empleo y los avances en la implantación del Modelo de Gestión Integral (MGI).

Según ha indicado la Junta en una nota, el delegado de Empleo ha agradecido la presencia de todos y ha adelantado que "desde el SAE se continúa trabajando en la renovación de las oficinas y en el desarrollo de los distintos programas de orientación y políticas activas de empleo, con el compromiso de ofrecer un servicio más accesible y efectivo".

Asimismo, ha añadido que el objetivo es que los desempleados puedan recibir una atención moderna, especializada y con todo el respaldo necesario para facilitar su inserción laboral. También ha valorado el "buen desempeño del mercado de trabajo provincial", que en el último año ha reducido el número de desempleados en casi 9.500 personas, "alcanzando niveles de paro no vistos en los últimos 18 años".

En este sentido, ha destacado como un "logro significativo" que, durante los últimos meses, se estén registrando "cifras históricas" en la afiliación a la Seguridad Social, con un total de 428.431 afiliados en la provincia, de los cuales 67.613 son autónomos.

El encuentro ha revisado el estado del Plan Renove y otras actuaciones para mejorar la red de oficinas. Entre los hitos recientes ha destacado el traslado de la oficina de Tarifa a su nueva sede el pasado 10 de noviembre y el próximo traslado de la de Barbate, previsto para el 5 de diciembre.

En este sentido, ha indicado que también avanzan los proyectos en Algodonales, Alcalá de los Gazules, La Barca de la Florida, Benalup-Casas Viejas, Jimena de la Frontera, Paterna de Rivera, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera Madre de Dios, en diferentes fases administrativas. Fuera del Plan Renove, se ha informado del traslado de la oficina de Bornos, operativa desde el 21 de julio.

Además, se ha revisado la situación de las cesiones municipales necesarias en varias localidades, como en Espera, donde la cesión quedó formalizada el 30 de octubre, mientras que en Alcalá del Valle, Arcos de la Frontera y Medina Sidonia continúan los trámites con los ayuntamientos.

Por otra parte, la Comisión ha abordado también la actividad de la Escuela de Hostelería, que ha inciado el curso en octubre con tres certificados de profesionalidad --Cocina, Repostería y Servicio de Restaurante-- y un total de 41 alumnos.

En el ámbito de la orientación, el SAE ha dstacado la labor de los más de 300 profesionales que integran la red provincial y los avances en la implantación del MGI, señalando además que durante octubre y noviembre se han desarrollado grupos focales y encuentros técnicos dirigidos a homogeneizar procedimientos y mejorar la coordinación interna.

La Junta ha recordado que forman parte de la comisión las delegaciones de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación; y Turismo, Cultura y Deporte, así como la Confederación de Empresarios de Cádiz, los sindicatos UGT y CCOO y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.