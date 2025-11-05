Sanitarios de Cádiz participan en un estudio premiado sobre la sarcopenia y prevención de caídas en mayores

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de profesionales del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha participado en el estudio 'Caídas y sarcopenia, influencia de la vitamina D en la incidencia de caídas/caídas de repetición en personas mayores de Andalucía', que ha sido premiado en el 45 Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología (SAGG) celebrado recientemente en Granada.

En concreto, el estudio ha obtenido el Premio de Investigación 2025, y está dirigido por Javier Benítez Rivero, investigador principal, médico de familia y geriatra, así como profesor de Geriatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz (UCA), ha indicado la Junta en una nota.

En la investigación se aborda la incidencia de dos de los problemas "más frecuentes" en la tercera edad, como son las caídas y la sarcopenia --pérdida progresiva de la masa y fuerza muscular--, que constituye una de las principales causas de fragilidad y hospitalización en los mayores, con gran impacto en su calidad de vida. Así, se analiza la influencia de la vitamina D en la prevención de estos episodios y persigue mejorar las estrategias de control y prevención en la población.

El estudio, que ha incluido a 961 personas mayores, se desarrolla en el ámbito de Andalucía y cuenta con la participación de centros públicos y privados, entre ellos 14 residencias de mayores --cinco pertenecientes al Área de Jerez, Costa Noroeste y Sierra--, el Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda y la Facultad de Medicina de la UCA.

En total, 17 profesionales investigadores de distintas disciplinas conforman el equipo científico.

Javier Benítez Rivero ha contado en Cádiz con la implicación y colaboración de un equipo de la citada área sanitaria, integrado por los enfermeros gestores de casos (EGC) de las residencias de mayores del Distrito de Atención Primaria Jerez-Costa Noroeste, Remedios Aragón Gómez y Diego Montero Fernández; la EGC de las residencias de mayores del Distrito Sierra de Cádiz, María Ángeles Fernández Morenatti; así como Vanesa Jiménez Hernández y Pilar Morales Rodríguez, enfermera y médica de familia, respectivamente, del Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar.