Sanz anuncia que el miércoles aprobará el nuevo Plan Integral de Diabetes de Andalucía con una inversión de 120 millones

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en una visita institucional al Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz). A 14 de noviembre de 2026 en Tarifa (Cádiz, Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el próximo miércoles se va a aprobar en el Consejo de Gobierno el nuevo Plan Integral de Diabetes de Andalucía 2030. Una iniciativa que ha calificado como "muy importante, muy trabajada para seguir avanzando en el tratamiento de una enfermedad que afecta en torno a un millón de andaluces y otro millón que presenta riesgos de poderla aparecer".

Tras una visita institucional al Ayuntamiento de Tarifa donde Sanz ha mantenido un encuentro con el alcalde y coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, el consejero ha informado que "el plan ha sido dotado con una inversión de casi 120 millones de euros, de los cuales el 96% se va a destinar a atención directa con actuaciones concretas". Además, ha precisado que "estamos impulsando un programa de detección temprana de la diabetes tipo 1, dirigido inicialmente a familiares de primer grado de personas con esta enfermedad".

En este sentido, Sanz ha indicado que "hemos elaborado un nuevo protocolo clínico y trabajamos en su implantación progresiva y homogénea en el conjunto de Andalucía", medida que forma parte de un conjunto de actuaciones sanitarias más amplias en materia de diabetes.

Asimismo, el consejero ha destacado que "hemos destinado 19 millones de euros adicionales para ampliar el acceso a los sistemas automatizados de infusión de insulina y a los dispositivos de monitorización continua de glucosa", inversión que se suma a otras iniciativas previstas en el nuevo plan.

Por otra parte, Sanz ha subrayado que la diabetes es "una enfermedad que tiene una altísima incidencia en el conjunto de la sociedad andaluza". De ahí que a través de este nuevo plan "establecemos una nueva hoja de ruta para avanzar en la prevención, en el diagnóstico precoz, en la atención personalizada y en la investigación".

Por otro lado, Sanz ha recordado que "en septiembre hemos tramitado la licitación para el suministro de sistemas de monitorización de glucosa intersticial durante los próximos cuatro años por un importe de 293 millones de euros", cifra que ha calificado como "una potentísima inversión, todo ello volcado en esa atención integral para los diabéticos".

Además, Sanz ha asumido como objetivo prioritario "la cobertura universal que queremos lograr de los sistemas automatizados de administración de insulina para los menores con diabetes tipo 1, que queremos alcanzar esa cobertura universal en el 2027", compromiso que ha reiterado como "fundamental" en la estrategia sanitaria de la Junta.

Igualmente, Sanz ha precisado que "con este plan asumimos un reto muy importante, que sería para los menores con diabetes tipo 1, así como para las mujeres gestantes, alcanzar una cobertura universal de los sistemas automatizados de administración de insulina", para lo cual ha señalado que "también incorporamos más profesionales".

No obstante, el consejero ha anunciado que "desde el Gobierno vamos a seguir reforzando las plantillas de personal especializado en esta materia", destacando que "contamos con 411 enfermeras especialistas incorporadas a la atención primaria y 44 profesionales de enfermería de práctica avanzada en diabetes".

Finalmente, Sanz ha subrayado que estos profesionales sanitarios especializados representan "otro de los grandes avances que estamos logrando incorporar en el sistema sanitario y que vamos a reforzar a través del plan andaluz de diabetes que vamos a aprobar el próximo miércoles".