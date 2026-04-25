Sanz denuncia el "bloqueo" del Gobierno a Cádiz y afea "el maltrato" a las infraestructuras viaria, ferroviaria y aérea

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una atención a medios tras presidir la reunión del Puesto de Mando Avanzado del Gran Premio de España de Motociclismo. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reprochado al Gobierno central el "bloqueo" y "boicot" a la provincia de Cádiz en materia de comunicaciones e infraestructuras, advirtiendo de que la situación actual es "absolutamente inasumible" y exige poner fin a lo que ha calificado como "maltrato" a las infraestructuras viarias, ferroviarias y aéreas de la provincia.

En declaraciones a los medios tras presidir la reunión del Puesto de Mando Avanzado del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez (Cádiz), Sanz ha señalado que las infraestructuras "están bloqueadas por la mala gestión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del Gobierno de Sánchez".

En este sentido, ha criticado que la AP-4 "está absolutamente colapsada" y ha denunciado que aún no se ha iniciado el tercer carril de la autopista. Además, ha lamentado que, cuando se ejecute, "si es que se hace después de 2030", este "solo llegará hasta la provincia de Sevilla, sin continuidad hacia Cádiz, Jerez o el resto de la provincia".

En materia viaria, ha señalado también el "retraso" del nudo de Tres Caminos, en San Fernando, y el colapso de la A-7, donde, según ha afirmado, los desplazamientos hacia San Roque, Algeciras o Tarifa se ven afectados por "continuos atascos".

Asimismo, ha criticado la situación del aeropuerto de Jerez, asegurando que existe una "falta de apuesta" que repercute en la conectividad y en el coste de los vuelos, que ha calificado de "inasumible para muchas familias".

En relación con el ferrocarril, ha lamentado que la conexión con Algeciras "permanece cerrada desde el mes de enero", al tiempo que ha reprochado el "abandono" de la red ferroviaria de alta velocidad en la provincia, pese a tratarse, ha recordado, del principal puerto del país.

Por último, ha pedido al cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por Cádiz, Juan Cornejo, que aclare "si está con la provincia o con Sánchez", al considerar ambas posiciones "incompatibles".