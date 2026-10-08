Sanz se reúne con profesionales del centro de salud la Dehesilla en Sanlúcar (Cádiz) tras su puesta en funcionamiento

Antonio Sanz, Almudena Martínez y la alcaldesa de Sanlúcar visitando el centro de salud la Dehesilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha mantenido una reunión con el equipo directivo del centro de salud La Dehesilla, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), para "tomar las decisiones necesarias para seguir avanzando este centro de salud" tras su puesta en marcha el pasado lunes.

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha señalado que se trata de uno de los centros de salud "demandado, querido y deseado", y "lo importante es que ya está funcionando para los ciudadanos de Sanlúcar", así como que, con esta reunión, han "conocido de mano de los profesionales cómo va a evolucionar en sus diferentes fases y cómo va a ir abriendo servicios y ampliando servicios a la ciudadanía".

En este sentido, el consejero ha añadido que irá evolucionando por fase hasta completar no solo sus horarios en cuanto a atención al público, que ampliará hasta las ocho de la tarde en las siguientes fases, sino también la incorporación de nuevos profesionales y nuevas consultas que ya están equipadas.

Así, Sanz ha afirmado que es un centro de salud que "está pensado para seguir avanzando y seguir creciendo en virtud del crecimiento de la población y de los avances de población, también la infanto-adolescente", y ha añadido que "lo importante es que estas infraestructuras sanitarias, que cuesta tanto trabajo hacerlas, no se queden desactualizadas o no se queden pequeñas pronto, sino estén pensadas para el futuro".

En este sentido, ha manifestado que esa zona de Sanlúcar "tiene una expansión importante en materia de población y era clave adaptar la atención sanitaria, ampliarla y sobre todo, prestar también una evolución de la población infantil, que tiene un hecho destacado como es que requiere de una mayor especificación y también de una adaptación de la atención sanitaria".

El consejero ha destacado la colaboración institucional para hacer posible la puesta en marcha del centro de salud la Dehesilla. "Cuando se trabaja por la sanidad, por la salud de los andaluces, tenemos que seguir sumando todas las administraciones colaborando, con convenios con ayuntamientos, acuerdo con Diputación para que se reciba apoyo para la infraestructura o para la obra necesaria", ha señalado Sanz, que ha añadido que este centro de salud "es un buen ejemplo de cómo trabajar, que es mediante la colaboración institucional, con administraciones locales, provincial y Junta". "Así se trabaja mejor, se trabaja más rápido y por tanto se puede ofrecer mejores servicios a la ciudadanía", ha apostillado.

Por ello, el consejero ha agradecido el trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz, que ha "asumido un liderazgo en la iniciativa de la ejecución de esta obra y en el desarrollo de esta infraestructura que hay que agradecer porque eso es apuesta por la provincia y eso es utilizar los recursos públicos pensando en lo más importante para el ciudadano, y lo más importante que tiene un ciudadano es su salud.

"Agradezco que en este caso la Diputación haya optado por apostar por la salud y ojalá sigamos en esta senda porque es de gran ayuda para poner en marcha infraestructuras sanitarias que necesita la provincia", ha manifestado Sanz, que ha incidido en que ese es el compromiso de Gobierno andaluz.