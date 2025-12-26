Sanz subraya que este mes ha concluido la implantación de los cuidados paliativos pediátricos en las ocho provincias

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en una imagen de archivo de una visita al Hospital Universitario de Valme de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha remarcado este viernes el cumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de "una demanda histórica de las familias", en alusión a la implantación en las ocho provincias de los cuidados paliativos pediátricos las 24 horas del día los siete días de la semana, para señalar que "ese servicio está ya implantado y activado en el 100% de las provincias andaluzas".

Durante su participación en un desayuno informativo del Partido Popular de Cádiz, Sanz ha hablado de "la satisfacción de poder anunciar que tiene cobertura en las ocho provincias", antes de describir que "lo hemos ido implantando progresivamente" y que se ha ido haciendo hasta concluir, "desde el 16 de diciembre", con Huelva.

El consejero ha explicado que se trata de "una atención personalizada familia a las familias" para una materia de la que ha remarcado que es un asunto de "extraordinaria sensibilidad" y para ello se requiere "una atención personalizada y muy profesional", contexto donde ha subrayado que "la labor de los profesionales".

"Lo importante es que estamos ante el cumplimiento de un compromiso", ha remachado Sanz, quien en este sentido ha reivindicado que "como nadie cumple, Juanma sí", en alusión al presidente de la Junta de Andalucía, y se ha retrotraído al momento "tan complejo, tan delicado" del encuentro con las madres en el Parlamento, donde estuvieron "reclamando esta atención" y que esa demanda "se haya cumplido en tiempo récord".

"El presidente llegó a decir que si no cumplía ese compromiso, cesaría al consejero o consejera que estuviera de sanidad, evidentemente, lo que no sabía yo que me iba a tocar a mí", ha sostenido en este sentido.

"Una vez más es una mejora importante en el funcionamiento de la sanidad pública andaluza", ha destacado el consejero de Sanidad, quien ha situado este hito como "avance" y "apuesta clara por la sanidad pública andaluza".

Antonio Sanz ha reflexionado sobre su gestión como consejero de Sanidad, de la que ha indicado que "no he cumplido ni tres meses", para sostener que afrontó un debate general en el Parlamento recién llegado al cargo, a lo que ha sumado la aprobación del decreto de las plazas de difícil cobertura, así como el Pacto de Bolsa, del que ha remarcado "el acuerdo histórico" para la entrada automática de los MIR (Médicos Internos Residentes).

Ha sumado a este balance particular como consejero de Sanidad la Oferta de Empleo Público de 2025 con 10.289 plazas, de las cuales 4.300 son para Atención Primaria, y que aprobó en su reunión del martes el Consejo de Gobierno.

"Hace dos meses todos los sindicatos estaban en la calle y hoy todos los sindicatos firman acuerdos con el Gobierno de la Junta de Andalucía para fortalecer la sanidad pública en Andalucía", ha apostillado su reflexión en este sentido Antonio Sanz.