Los Toruños (Cádiz) celebra el 15 de noviembre la II Carrera Popular por el Acogimiento Familiar y la Adopción

Presentación de la II Carrera Popular por el Acogimiento Familiar y la Adopción en Los Toruños. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida celebra el 15 de noviembre en la II Carrera Popular por el Acogimiento Familiar y la Adopción 'Zancadas que acercan', un evento deportivo organizado por la Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor, en colaboración con la Junta de Andalucía.

Los delegados territoriales de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Carmen Sánchez y Alfonso Candón, respectivamente, han asistido al acto de presentación de esta competición, que tiene como principal objetivo visibilizar los perfiles de menores que se encuentran a la espera de una medida de integración familiar y hacer un llamamiento a la población en general que redunde en un incremento de familias que se ofrezcan para acoger y/o adoptar.

Según ha indicado la Junta en una nota, Carmen Sánchez ha llamado a la participación de la ciudadanía en este evento y ha asegurado el disfrute de los asistentes de un entorno "lleno de actividades y de naturaleza que invita a la convivencia y a la solidaridad ante este tipo de iniciativas", afirmando que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Fomento siempre tendrá las puertas abiertas del parque para este tipo de causas".

Por su parte, Alfonso Candón ha destacado la necesidad que tienen muchos menores de encontrar "una familia con la que compartir un proyecto de vida y que le brinde posibilidades de futuro y felicidad" y ha asegurado que este tipo de eventos "ayudan a encontrar una respuesta más amplia entre la población porque hace visible una necesidad real".

La carrera se iniciará el día 15 a las diez de la mañana y los deportistas deberán recorrer una distancia de nueve kilómetros de carrera competitiva, habiéndose establecido también una modalidad de senderistas que tendrán que superar 3,5 kilómetros andando en una prueba en la que no habrá que rivalizar. En la modalidad de carrera se podrán inscribir todas las personas que lo deseen, a partir de 16 años de edad, mientras que en la marcha senderista podrán participar menores siempre que estén acompañados de un adulto durante todo el recorrido.

El coste de la inscripción será de ocho euros, más 0,50 euros de gastos de gestión, en ambas modalidades y se podrá realizar hasta el miércoles 12 de noviembre, a las 23n59 horas, a través del enlace https://www.runnink.com

Dado que el evento se desarrollará íntegramente por las marismas y pinares de Los Toruños y La Algaida, junto al río San Pedro, en pleno Parque Natural de la Bahía, se llama a los participantes a cuidar el entorno, mantenerlo limpio y ser respetuoso con la flora y fauna que se encuentre a su paso por los distintos itinerarios.