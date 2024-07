La Unidad Móvil de prevención de riesgos laborales de Empleo concluye en Palmones su periplo por Cádiz

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, ha asistido en el polígono industrial de Palmones, en Los Barrios (Cádiz), a la última de las once paradas que ha realizado en la provincia gaditana la Unidad Móvil de Información de Prevención de Riesgos Laborales, desde el pasado 19 de junio, concluyendo así las visitas a los principales polígonos industriales y parques empresariales en los que se ha acercado a las empresas, autónomos y trabajadores para informar de los recursos que ofrece la Administración autonómica en materia de prevención de riesgos laborales.

Según ha recordado la Junta en una nota, hasta llegar a Los Barrios, la unidad Móvil ha recorrido en estos días el polígono industrial de El Portal, el Parque Empresarial, la Ciudad del Transporte y Naviarcos en Jerez; El Trocadero, Tres Caminos y el Río San Pedro en Puerto Real; el polígono de Fadricas en San Fernando; y los polígonos del Cortijo Real y La Menacha en Algeciras.

Este autobús informativo de grandes dimensiones es una de las actuaciones que recoge el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral que firmaron la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos CCOO y UGT, a fin de combatir los accidentes que se producen en entornos laborales.

El delegado de Empleo ha defendido que en la unidad móvil se aborda un asunto que es "de crucial importancia", siendo la prevención de riesgos laborales "no solo un deber legal, sino que hay que convertirlo en un deber moral que todos debemos asumir con seriedad y compromiso". "No nos podemos permitir que un trabajador no vuelva a su hogar sano y salvo por el hecho de ganarse la vida, debemos garantizar entornos laborales seguros y promover la cultura de la prevención es promover el respeto y la dignidad en el trabajo", ha concluido.

El autobús ofrece una visita eminentemente práctica, ya que cuenta con diferentes simuladores, expone vídeos informativos y ofrece sesiones informativas realizadas por técnicos de prevención de riesgos laborales.

Las actividades que se realizan dentro de la unidad móvil son, desde el uso de un simulador de conducción, donde se llevan a cabo pruebas de conducción para averiguar los tiempos de reacción y conocer la importancia de las aptitudes psicológicas, sobre todo, la fatiga y las distracciones; la simulación de caída en altura, donde, gracias a las gafas de realidad virtual, se sensibiliza sobre la importancia, en los trabajos en altura, de la selección de EPIs y el cumplimiento de los procedimientos de trabajo; un simulacro relacionado con el vuelco de un equipo de trabajo con carga; y una charla informativa y de sensibilización por parte de una persona especialista en materia de PRL.

Daniel Sánchez ha agradecido la implicación de todos los agentes económicos, sociales y laborales que han participado en esta campaña y ha destacado la presencia en la Unidad Móvil de los concejales del Ayuntamiento de Los Barrios, Manuel Muñoz, José Antonio Gómez y Pablo García, del representante de CCOO, del vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Francisco Arroyal y del coordinador de Servicio de Prevención de Acerinox Europa, Daniel Peña.