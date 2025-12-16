La Unidad de Riesgo Vascular del Hospital de Puerto Real (Cádiz) es reconocida por su calidad asistencial y formativa

La Unidad de Riesgo Vascular del Hospital de Puerto Real con la acreditación del SEMI - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha recibido la acreditación con nivel docente para su Unidad de Riesgo Vascular en el 46 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), un distintivo, otorgado mediante el programa SEMI-Excelente, que da valor a la calidad asistencial, formativa y a la organización y el compromiso docente de la unidad.

Con esta acreditación, el centro puertorrealeño pasa a formar parte de los 32 centros de toda España que cuentan con este reconocimiento, siendo además uno de los cuatro que lo han obtenido en la convocatoria de este año, como ha indicado la Junta en una nota.

Según ha explicado el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Puerto Real, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de morbimortalidad en la población general. La hipertensión, la diabetes y la dislipemia son factores de riesgo "muy frecuentes", que requieren una valoración adecuada y un seguimiento estrecho para alcanzar los objetivos terapéuticos en función del riesgo vascular de cada paciente.

"Un mal control de estos factores puede derivar en complicaciones graves como infartos, ictus o enfermedad renal crónica, por lo que es necesario en pacientes que han sufrido un evento, especialmente importante, optimizar la consecución de dichos objetivos en prevención secundaria para evitar nuevos episodios", como se ha apuntado al respecto.

En este contexto, la acreditación refuerza el trabajo que ya venía desarrollando la Unidad de Riesgo Vascular del hospital y avala su papel en la prevención y el manejo integral de estos problemas de salud, claves para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir complicaciones futuras.

El equipo está coordinado por Antonio Ramos, jefe de Servicio de Medicina Interna y Cuidados Paliativos, junto con José Luis Puerto y Marta Millán, especialistas del servicio con formación específica en el área de riego vascular. Además, cuentan con el apoyo de un valedor de referencia nacional como es el facultativo Luis Castilla, reciente coordinador del Grupo de Trabajo de Riesgo Vascular de la SEMI, cuya experiencia y tutelaje ha sido "fundamental" para consolidar la estructura docente y asistencial de la unidad.

Como parte de su desarrollo, el hospital pondrá en marcha nuevas consultas monográficas dirigidas a pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipemia, que atenderán, tanto casos en prevención primaria, como secundaria. Estas consultas estarán abiertas a la derivación desde Atención Primaria, facilitando un circuito más ágil y coordinado entre niveles asistenciales.

PROTOCOLO VASUS+

Además, la Unidad de Riesgo Vascular incorporará el protocolo Vasus+ en colaboración con el Grupo de Ecografía Clínica del propio servicio.

Este enfoque permite detectar de manera precoz la presencia de placas de ateroma en arterias carótidas y femorales, y evaluar daño en órganos diana como el corazón. Su integración en la atención habitual ofrecerá una valoración más completa y precisa del riesgo vascular en cada paciente.

Para la puesta en marcha de estas consultas, la Gerencia ha impulsado la adaptación de nuevos espacios asistenciales en el Hospital de Día Médico, una medida que impulsa el trabajo del servicio y facilita la implantación de circuitos que mejoren la atención a nuestros pacientes.

El reconocimiento obtenido, junto al desarrollo de estas nuevas áreas, representa un paso importante en la consolidación de un modelo asistencial centrado en la prevención, la formación y la atención integral y personalizada de los pacientes.