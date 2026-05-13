El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba celebra las IV Jornadas de su Unidad Docente. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba (Agssc) ha celebrado recientemente las IV Jornadas de la Unidad Docente, en colaboración con el centro universitario Fisidec de la Universidad de Córdoba (UCO), con la participación de residentes, tutores y profesionales sanitarios para compartir conocimiento, presentar trabajos científicos y fortalecer competencias asistenciales y formativas.

La programación, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, ha analizado muchos temas de alta relevancia clínica y organizativa, tales como el abordaje de la crisis suicida en urgencias, la ventilación mecánica no invasiva en EPOC, la metodología de los ensayos clínicos, las urgencias en psiquiatría, la valoración del pie diabético, la enfermedad tromboembólica venosa.

También se han tratado otros temas, como la educación terapéutica en paciente crónico complejo, la enfermedad renal, las infecciones de transmisión sexual, las técnicas de la infiltración osteomuscular y la bioética en la práctica sanitaria.

Las sesiones han combinado formatos teóricos, prácticos y de intercambio, fomentando el aprendizaje colaborativo y la aplicación directa en los distintos niveles asistenciales del Agssc. Durante el acto institucional de clausura, y tras la conferencia de cierre a cargo del subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Eutimio Tercero, se han entregado los galardones correspondientes a la modalidad de 'Trabajo Fin de Residencia', distinguidos por su rigor metodológico y su aplicabilidad directa en la mejora de la práctica asistencial.

En la categoría de 'Medicina', el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba ha otorgado el premio a la investigación titulada 'Calidad asistencial en Atención Primaria medida por la satisfacción del paciente', elaborada por Dionisio Ruiz Carrión, Maria Soledad Urbano Ponferrada, Javier García Obrero, María Inmaculada Gómez García, Elena María Royán Martín y Antonio Hidalgo Requena.

En el ámbito de 'Enfermería', el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha reconocido el trabajo 'Calidad de vida de cuidadores informales en pacientes mayores con deterioro cognitivo', una investigación colaborativa firmada por Aurora Arroyo Ruiz y María López Cáliz.

Además, se han entregado dos premios a las mejores comunicaciones orales a los trabajos 'Resistencia antimicrobiana en ITU: evaluación de la adecuación terapéutica', de Francisco Piedra Ruiz, David Solano Vázquez, Jonathan Martín Gutiérrez, Antonio Domínguez Castellano, Mayra Estefania del Razo Romero y Noelia Perez Mesa, y al titulado 'No todo es lo que parece', de Francisco Javier Molero Payán, Nazaret López Caro, Rafael Molero Payán, Adelaida Fernández Navarro, Soraya María Gutiérrez Alcalá y María Sierra Navas Alcántara.

Estos galardones reflejan la vocación investigadora del personal residente y su compromiso con una atención sanitaria centrada en las personas y sus entornos de apoyo. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ha mostrado su gratitud a las entidades académicas, los colegios profesionales y las organizaciones del sector que, de forma desinteresada, han colaborado en el desarrollo de esta edición, consolidando así una red de apoyo esencial para la formación especializada y la innovación asistencial en el territorio.

Con la celebración de esta cuarta edición, el Agssc reafirma su apuesta por la excelencia asistencial, formando a profesionales comprometidos con la calidad, la humanización y la equidad en el acceso a la salud.