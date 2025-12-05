La Junta refuerza su apoyo al emprendimiento rural en Los Pedroches, en Córdoba, con ayudas por valor de 460.000 euros

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta (tercero por la dcha.), en su visita a la Almazara Castillo del Valle. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, ha destacado el apoyo del Gobierno andaluz a los emprendedores rurales de la comarca de Los Pedroches, con ayudas por valor 460.000 euros, donde se están desarrollando proyectos que abarcan desde la industria agroalimentaria hasta iniciativas orientadas a mejorar la vida de las personas con discapacidad a través del empleo.

Según informa la Administración autonómica en una nota, Acosta ha visitado cinco actuaciones innovadoras que se llevan a cabo en los municipios de Belalcázar, Dos Torres, Hinojosa del Duque y Pozoblanco, acompañado por representantes del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Los Pedroches, así como por alcaldes y responsables municipales de las localidades beneficiadas.

Las cinco iniciativas suponen ayudas por valor de 460.000 euros, concedidas por la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, que han permitido movilizar una inversión conjunta superior al millón de euros.

Durante la visita, el delegado ha reconocido la labor del GDR Los Pedroches, que ha "seleccionado y guiado los proyectos desde sus fases iniciales bajo la filosofía del desarrollo endógeno, recordando que todas estas actuaciones cuentan con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural" (Feader).

En Pozoblanco, Acosta ha conocido el proyecto de Serex Prode, centrado en la ampliación y diversificación de los servicios de su unidad de suministro de combustible, con un marcado carácter social orientado a mejorar la vida de personas con discapacidad mediante la generación de empleo. Las inversiones han incluido la ampliación de la marquesina existente, la ejecución de una nueva isleta de repostaje con tres mangueras a doble cara, la instalación de un depósito soterrado de Ad-Blue, cinco boxes de autolavado y la ampliación tanto de la tienda como del almacén. El proyecto ha requerido una inversión cercana a los 500.000 euros y ha recibido una ayuda de 150.000 euros.

También en Pozoblanco, la empresa familiar Jurado Olmo, dedicada a la comercialización mayorista de madera, tableros, maquinaria y herrajes para muebles, ha adquirido una máquina con control numérico destinada al cajeado, mecanizado y decoración de puertas y galces, lo que le permitirá ampliar y mejorar los servicios prestados. La inversión asciende a 140.660 euros y ha contado con una ayuda de 70.330 euros.

En Belalcázar, la Almazara Castillo del Valle ha modernizado su planta de elaboración y envasado de aceite de oliva mediante la adquisición de nuevos depósitos de acero inoxidable, un filtro abrillantador y maquinaria para la molturación, batido y extracción del aceite. Esta actuación ha supuesto una inversión superior a los 250.000 euros y ha recibido una ayuda de 111.683 euros.

Por su parte, la empresa Pulidos y Artificiales Gil, SCA, en Hinojosa del Duque y dedicada a la fabricación de mármoles, granitos y al abrillantado de solerías, ha mejorado su competitividad y sostenibilidad con la compra de una máquina cortadora de piedra natural con control numérico y la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo. La inversión total ha sido de 152.048 euros, con una ayuda final de 76.024 euros.

Finalmente, en Dos Torres, la empresa familiar Aluminios Hermanos Hidalgo, SCA, que trabaja el aluminio y apuesta por la innovación, ha modernizado su proceso de fabricación mediante la incorporación de un centro de mecanizado con control numérico por ordenador de cuatro ejes. Este proyecto ha supuesto una inversión de 101.013 euros y ha recibido una ayuda de 50.506 euros.

Durante su visita, Francisco Acosta ha destacado la "fuerte apuesta de la Junta de Andalucía por el desarrollo rural y por los emprendedores asentados en el territorio, señalando que la última convocatoria de ayudas ha permitido aprobar en la provincia 228 proyectos, con una cuantía conjunta de 10,63 millones de euros y una inversión movilizada que supera los 20 millones".

Asimismo, ha señalado que los pagos ya certificados superan los 5 millones de euros. En lo que respecta específicamente a la comarca de Los Pedroches, se han aprobado 37 proyectos con una ayuda de 1,78 millones de euros y una inversión prevista de 3,59 millones, lo que, en palabras del delegado, "demuestra el dinamismo y la capacidad de crecimiento del tejido empresarial de la zona".