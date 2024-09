Moreno llama a "construir" una sociedad en España para vivirla "con dignidad, justicia e igualdad"

Juanma Moreno y Miguel Carballeda (centro), entre los galardonados con los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Andalucía 2024.

El presidente andaluz afirma en los Premios Soliarios de la ONCE que "la solidaridad es la expresión máxima de la ternura de un pueblo"



CÓRDOBA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha participado este martes en el acto de entrega en Córdoba de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Andalucía 2024, junto al presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha llamado a "construir una Andalucía más justa y más inclusiva", y "una sociedad, en España y en el mundo, que merezca la pena vivirla, como la queremos vivir todos, con dignidad, con justicia y con igualdad".

En este sentido y durante su intervención, Moreno, quien ha dicho sentirse "muy honrado y muy orgulloso de poder participar en estos premios", ha subrayado que "la solidaridad dice muchas cosas. Es una palabra que a veces usamos en demasía y a veces incluso se manosea, pero la solidaridad es la expresión máxima de la ternura de un pueblo".

A este respecto, ha señalado que "esa ternura que tiene un pueblo, como es el pueblo andaluz, se representa de muchas formas". Así, según ha argumentado, se muestra "en esa solidaridad integral que tenemos, en ese núcleo familiar, en esa solidaridad hacia todas esas personas que son más vulnerables o que necesitan la ayuda, la colaboración del resto de la sociedad, y hoy me voy a asomar al balcón de la solidaridad conmovido y más comprometido que nunca".

Por ello, ha exporesado su agradecimiento a la ONCE, a la vez que ha tenido palabras para los galardonados en los Premios Solidarios de la ONCE en Andalucía, "por la labor que hacen", lo que le ha llevado indicar que "el galardón otorgado merecidamente" al Ayuntamiento de Córdoba, en el apartado de 'Estamento de la Administración Pública', es muestra de que su alcalde, José María Bellido, "ha abierto un camino que no tiene ya retorno, y desde aquí insto a todas las entidades locales, alcaldes y alcaldesas a seguir el ejemplo de Córdoba".

De este modo, según ha considerado Moreno, "es inaplazable que los ayuntamientos actualicen sus planes de accesibilidad, y ahí vamos a estar desde el Gobierno andaluz con ellos", siendo algo preciso "porque es justicia social" y, para ello, "desde la Junta estamos desplegando acciones de todo tipo", como "el decreto que desarrollará la Ley de Perros de Asistencia", contando para ello con la ONCE, subrayando que sin ella "muchas de las iniciativas serían imposibles, porque llegan donde las administraciones no llegamos y lo hacen siempre con cariño y con rigor".

También ha querido felicitar a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que ha recibido el 'Premio a la Organización, Institución, Entidad, ONG', "por la impresionante labor que desempeña en un empeño compartido, por una salud humanizada, en el caso de los cuidados paliativos, que es algo crucial en el trato digno a las personas que tristemente están más enfermas".

De igual forma, Juanma Moreno ha dado la "enhorabuena" a los Informativos Telecinco Andalucía, por el 'Premio al Medio de Comunicación', en reconocimiento a "su esfuerzo de contar a Andalucía todos los días" las noticias, "y no sólo contar las cosas más tristes y más feas, que las hay", pues "no todo nos sale bien, pero es verdad que hay que contar también las cosas bondadosas, como ésta, que es un ejemplo de solidaridad".

El presidente de la Junta de Andalucía ha querido también "saludar a Paco Belmontede, presidente de Biosabor", que ha recibido el 'Premio a la Empresa', recordando Moreno que "en 2019 le puse la Medalla de Andalucía" y pidiéndole "sólo una cosa", que su empresa siga "así, siendo referente en tantos campos también en el social".

Por último, Moreno ha hecho referencia a los ganadores del 'Premio a la Persona Física', Los Morancos, a los que ha definido como sus "apreciados, reconocidos y admirados Jorge y César Cadaval", que "no han hecho disfrutar, nos han sacado siempre una sonrisa y una carcajada en momentos a veces difíciles, que todos hemos pasado", como la "crisis económica" o "la pandemia".

Ello le ha llevado a decir que se siente "muy honrado con ellos", pues "fueron Medalla de Andalucía en el año 2021", y además "siempre llevan el carácter andaluz por todos los rincones de España y del mundo", mostrando "nuestra alegría, nuestra vitalidad, nuestro talento y nuestra manera de entender la vida, y lo hacen también con un espíritu claramente solidario".

Finalmente, Moreno ha animado a que "iniciativas tan nobles y tan positivas", como son los premios entregados este martes en Córdoba, y "que nos reactivan a todos", al expresar la solidaridad, lleven a "construir, en definitiva, una Andalucía más justa y más inclusiva", y "una sociedad, en España y en el mundo, que merezca la pena vivirla como la queremos vivir todos, con dignidad, con justicia y con igualdad".

Al acto, entre otras autoridades, han asistido el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el consejero de Justicia, José Antonio Nieto; el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos; el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, mientras que por parte de la ONCE, además de su presidente, Miguel Carballeda, también han acudido la presidenta del Consejo Territorial de ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, y el delegado de ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.