Casi 500 menores participan en la edición de 2025 del programa 'Verano en la Alhambra' en Granada

GRANADA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Verano en la Alhambra' concluye su edición de 2025 esta semana con la participación de casi 500 menores. Esta iniciativa del Patronato de la Alhambra y Generalife está dirigida a niños y jóvenes de entre 5 y 17 años.

Los participantes, según ha detallado el Patronato de la Alhambra y Generalife en una nota de prensa este viernes, están asistidos en todo momento por un equipo de profesionales que trabajan para que los participantes descubran, "de forma instructiva y enriquecedora, nuevas perspectivas del monumento nazarí durante las vacaciones estivales".

El programa, desarrollado este año del 30 de junio al 29 de agosto, en horario de mañana, tiene como propósito fomentar entre los más pequeños los valores excepcionales de un lugar declarado Patrimonio Mundial, como es el caso de la Alhambra y Generalife, y combina actividades didácticas con recorridos por el recinto monumental, algunos de los cuales incluyen espacios habitualmente cerrados a la visita pública, lo que permite a los participantes acercarse a la ciudad palatina desde diferentes prismas y aprender a valorar y proteger su patrimonio más cercano.

'Verano en la Alhambra' es un proyecto de gran calado que asegura una experiencia única, divertida, educativa y artística para los más jóvenes, y una apuesta decidida del propio organismo dependiente de Cultura de la Junta por "crear en las nuevas generaciones una sensibilidad especial hacia la importancia del vasto legado histórico y cultural del que el monumento granadino hace gala".