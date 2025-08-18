El centro de FPE Cartuja de Granada ofrece cursos de oficios tradicionales y formación en perfiles laborales emergentes

El delegado de Empleo en Granada, Javier Cañizares, informa de la oferta del centro de FPE de Cartuja de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de modernización del Centro de FPE Cartuja, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, incluye una renovación de su programación formativa que pasa por ofrecer cursos especializados en oficios tradicionales y en perfiles laborales emergentes.

Así lo ha anunciado el delegado territorial de Empleo, Javier Martín Cañizares, quien en una nota difundida este lunes ha explicado que "en los últimos meses hemos estado trabajando en la actualización de la oferta formativa con objeto de responder a la alta demanda de profesionales de los llamados oficios tradicionales, que necesitan más trabajadores y que estos, a su vez, cuenten con una formación actual", en referencia a sectores como la mecánica, las telecomunicaciones, la carpintería o las energías renovables.

Es la prioridad que ha marcado el diseño de la programación del centro en los dos últimos años y que ahora "se refuerza" con la planificación del curso que viene. Por lo pronto, según ha anunciado el delegado de Empleo en la provincia, el Centro de FPE Cartuja seguirá ofreciendo formación especializada y acreditada en aquellos sectores "cuyas empresas nos demandan trabajadores".

"De hecho, muchas recomiendan a sus candidatos acudir a nuestro centro para formarse en aquellas funciones en las que necesitan mano de obra cualificada", ha apostillado Martín Cañizares. Ocurre, por ejemplo, con el mantenimiento de los vehículos híbridos, la mecánica electrónica o las instalaciones relacionadas con las telecomunicaciones, actividades en continua evolución y que van de la mano de las nuevas tecnologías, según han aclarado desde la Junta.

En lo que va de año, las instalaciones del Centro de FPE Cartuja han acogido el desarrollo de 13 cursos en los que se han formado alrededor de 70 personas desempleadas. Entre las especialidades impartidas, destacan la de mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos, montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables, mantenimiento de carrocería de vehículos y montaje de muebles y elementos de carpintería.

Pero en el centro también se han impartido otras acciones relacionadas con los ensayos físico-químicos, la gestión integrada de recursos humanos o para la preparación de otros perfiles que permitan "el desarrollo profesional y vital de las personas con discapacidad auditiva".

Así, tras el verano se retomará la programación con vistas a un nuevo curso en el que se introducirán especialidades y se rescatarán otras actualizadas. Durante el último cuatrimestre de 2025, se impartirán un total de siete acciones formativas con capacidad para 105 alumnos que podrán formarse en proyectos de edificación, inglés B2, pintura de vehículos, mantenimiento de automóviles híbridos y eléctricos, instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, instalaciones solares fotovoltaicas o promoción y participación de la comunidad sorda.

SOLDADURA

Por último, el delegado de Empleo ha anunciado la programación prevista para 2026 que contará con un total de 23 cursos y 345 plazas. Entre las nuevas especialidades incorporadas, Martín Cañizares ha destacado la de soldadura, "una formación con una alta demanda de profesionales en Granada y que sólo se imparte en otro centro de la provincia", según ha destacado.

El Centro de FPE Cartuja recuperará también las especialidades de hostelería y restauración y la de confección textil y piel, programación que se complementará con acciones formativas centradas en la obtención de títulos acreditados de inglés, administración y recursos humanos y laboratorio.

"Nuestra prioridad es que el Centro de FPE Cartuja cuente con una oferta que responda a las necesidades reales tanto de las personas que buscan un empleo y que necesitan especializarse, como de aquellas empresas de la provincia que no encuentran trabajadores con una cualificación actualizada", en palabras de Martín Cañizares.

La información sobre todas las acciones formativas, plazos, requisitos, etcétera, puede consultarse en el nuevo portal de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), de la Consejería de Empleo, disponible en el enlace 'https://lajunta.es/5q98r'.