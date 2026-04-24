La consejera de Inclusión Social visita la sede de la Asociación de Daño Cerebral Granada

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este viernes en Granada la sede de la Asociación de Daño Cerebral Granada (Agredace). - JUNTA

GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este viernes en Granada la sede de la Asociación de Daño Cerebral Granada (Agredace), donde ha podido conocer la labor que desarrolla esta entidad en la atención a personas con daño cerebral adquirido.

Durante la visita, ha estado acompañada por la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García; la presidenta de la asociación, María Luisa Mazuelas; el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados; la directora del centro, Irene Carmona; y la delegada territorial de Inclusión Social en la provincia, Matilde Ortiz.

"Esta entidad nace de familias que sufren en su casa lo que es un cambio de vida radical a raíz del daño cerebro al adquirido. Tienen que enfrentarse a una nueva vida, a ayudar a sus seres queridos y a asumir ellos también ese cambio que se produce en casa", ha destacado Loles López.

"Esta entidad hace realidad los sueños de muchas personas que en un momento pensaron, por ese daño cerebro adquirido, que su vida terminaba", ha dicho la consejera, que también ha conocido durante la visita una historia personal que, con la ayuda de los profesionales de la asociación, le cambió la vida a un usuario, "a una persona que ahora es autónoma, que es feliz, que ha recuperado su proyecto, su ilusión, sus sueños. Y eso es lo que hace esta entidad".

Agredace nació en 2003 a iniciativa de varias familias que decidieron unirse para afrontar los profundos cambios derivados del daño cerebral adquirido en sus seres queridos. Desde entonces, trabaja en el tratamiento, la recuperación y la inclusión social de las personas afectadas.

En 2024, Agredace fue reconocida con uno de los Premios Andalucía + Social en su ámbito provincial, en la categoría de proyectos innovadores, por una iniciativa centrada en la rehabilitación de personas con daño cerebral adquirido mediante el uso de nuevas tecnologías.