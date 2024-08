Exposición en el Museo Casa de los Tiros para conmemorar el centenario del viaje de Juan Ramón a Granada

GRANADA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y Generalife y el Museo Casa de los Tiros, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, celebran una exposición bajo el título 'Granada 1924. Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Manuel de Falla en el Generalife', que podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre y que ha contado con el poeta y ensayista Alfonso Alegre Heitzmann como comisario. La exposición podrá visitarse en el Museo Casa de los Tiros en horario de martes a domingo, y festivos, de 11,00 a 14,00 horas.

En junio de 1924, el poeta Juan Ramón Jiménez visitó Granada junto a su mujer, Zenobia Camprubí. Fueron invitados por el también poeta Federico García Lorca y su familia, junto a quienes recorrieron la ciudad, que dejó una importante impresión en el literato. Aquellos días fortalecieron la amistad entre los dos autores y sus familias, dejando importantes testimonios en forma de correspondencia entre ambos. También pudieron disfrutar de la compañía del compositor Manuel de Falla, lo que convirtió este encuentro en un momento histórico en el panorama cultural español.

Al cumplirse el centenario de este viaje, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Museo Casa de los Tiros han organizado esta actividad con la que recordar que este viaje a Granada supuso un momento fundamental en la evolución poética de Juan Ramón Jiménez. De su visita a la Alhambra nació su poema 'Generalife', un romance que dedicó a Isabel García Lorca; también su obra 'Olvidos de Granada'; y años después, 'Días como aquellos se viven pocas veces en la vida', ha anotado la Junta en un comunicado.

Durante su estancia también disfrutaron de la compañía de otras figuras protagonistas de la vida cultural granadina del momento, como Hermenegildo Lanz, Manuel Ángeles Ortiz, Emilia Llanos y Ángel Barrios, entre otros. Durante dos semanas, Juan Ramón pudo conocer de primera mano la ciudad de Granada. Sin embargo, Zenobia tuvo que volver a Madrid para cuidar de su madre. En ese periodo fueron varias las cartas que ésta envió al poeta, a la familia Lorca y a Emilia Llanos, que son un valioso testimonio de la experiencia que vivieron y la influencia que Andalucía dejó en ellos.

De estos días en Granada escribe posteriormente Juan Ramón Jiménez en una carta dedicada a Isabel García Lorca, 'Granada me ha cobijado el corazón. Estoy como herido, como convaleciente. [...] Sí, la impresión de tu maravillosa Granada es en mí triste, tristísima, pero de una tristeza tan atraedora que me trae y me lleva como una aguja en ella. [...] Este viaje ha sido para mí decisivo. Te hablo así porque sé que me comprendes. Mi porvenir, como mi pasado, está en Andalucía y sólo en Andalucía. Los andaluces tenemos que quererla tanto que por nosotros se derrame en todo el mundo, no universalizándose ella --para tu hermano Federico el conmovedor--, sino andalucizando nosotros el mundo entero. [...] Luego iremos todos los otoños a Granada a morirnos un poco, cada año'.

Esta exposición que cuenta con la colaboración de la Fundación Juan Ramón Jiménez, la Fundación Federico García Lorca, la Fundación Archivo Manuel de Falla y varios archivos privados, se adentra en el tiempo que compartieron estas figuras tan señaladas del ámbito cultural español, así como en la vida y obra de los tres andaluces reconocidos internacionalmente. A través de los textos de la obra 'Olvidos de Granada' que Juan Ramón Jiménez escribió tras su paso por la ciudad, algunos textos de Federico García Lorca, y la correspondencia entre ambos, fotografías y otros materiales como manuscritos, libros, partituras y varios objetos personales, se podrá conocer la experiencia que compartieron estas dos grandes figuras literarias, que regresa a Granada cien años después.