La Junta aporta al Consorcio Ifmif-Dones de Granada casi 100 millones para la construcción del acelerador de partículas

1034581.1.260.149.20251209131524 El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, en el centro de la imagen con motivo de la firma del convenio para financiar la construcción del acelerador de partículas de Escúzar, en Granada. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

ESCÚZAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y el Consorcio Ifmif-Dones España han firmado el convenio que articula la concesión por parte de la Junta de Andalucía de una subvención excepcional por valor de 99,87 millones de euros que permite financiar el inicio de la construcción del acelerador de partículas en Escúzar (Granada), en concreto, de la cimentación y la edificación de las estructuras primarias de la infraestructura científico-técnica. Previamente, el Consejo de Gobierno ya autorizó el abono de dichos fondos.

El consejero José Carlos Gómez Villamandos y el director del Consorcio, Ángel Ibarra, han sido los encargados de rubricar el documento, acto en el que también ha participado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, tal como ha informado la Junta en una nota. Gómez Villamandos ha subrayado que "hoy es un día muy importante para la ciencia andaluza, granadina y española y para la ciencia mundial en el avance de la fusión nuclear, ya que se firma el convenio donde Andalucía mantiene ese compromiso de financiar el 50% de la parte española en el desarrollo del Ifmif-Dones".

El consejero de Universidad ha añadido que "el acelerador de partículas va a poner a la cabeza a Andalucía y a Granada de la investigación en este ámbito del saber, en esa búsqueda de las energías renovables, en la que la comunidad está destacando en los distintos sectores". Gómez Villamandos también ha querido agradecer el trabajo y el compromiso al frente del Consorcio de Ángel Ibarra, que deja su puesto de dirección por jubilación. Ha sido director desde la creación de esta entidad pública hace cuatro años y uno de los principales responsables de que el acelerador de partículas vaya a instalarse en Escúzar.

Por su parte, Rocío Díaz ha destacado el compromiso "inquebrantable" de la Junta de Andalucía con un proyecto que "situará a Andalucía en la vanguardia científica a nivel internacional". Una apuesta, que va más allá de esta subvención excepcional, ya que se ha trabajado "a todos los niveles para fomentar el ecosistema ideal para la llegada del acelerador de partículas". En ese sentido, ha señalado que, desde la Consejería de Fomento se ha trabajado en los últimos años para que la Citai "cuente con unos accesos adaptados a su nueva realidad". Así, se han ejecutado obras de ensanche y mejora del firme de la carretera y se está redactando el proyecto de acceso desde la segunda circunvalación a través de la carretera A-338 y la variante de La Malahá.

En el convenio firmado se establece que la cuantía, que se nutre del Programa Feder Andalucía 2021-2027, se transferirá en su totalidad a este órgano, en el que están representados al 50% la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La aportación económica se materializará en tres abonos: el primero se llevará a cabo de forma inmediata, tras la firma del convenio, con un importe de 49,93 millones de euros; el segundo, de 24,96 millones de euros, se ha programado para el ejercicio 2026 y el tercero se hará efectivo 2027 con la misma cantidad.

El Ifmif-Dones se desarrollará con un modelo basado en contribuciones en especie de los países e instituciones internacionales participantes, en el que cada socio se encarga de edificar o fabricar una parte de la infraestructura integrándose todas en el emplazamiento seleccionado en la Ciudad Industrial y Tecnológica y Área de Innovación (Citai) de Escúzar. España se encargará de ejecutar la primera parte de la construcción a través de dos operaciones diferenciadas: Done BASE y Dones-TOPS. La primera es la que se sufragará con la aportación de la Junta, mientras que la segunda se apoyará en los recursos procedentes del Gobierno central.

Dones BASE incluye las cimentaciones y estructuras primarias de la envolvente de las instalaciones. Los trabajos de cimentación engloban todas las actividades necesarias para la sustentación del acelerador previas al inicio de la elevación de la envolvente, lo que implicará el desarrollo de excavaciones, rellenos, refuerzos, saneamientos, pilotajes, galerías, cierres e instalaciones auxiliares.

Por su parte, las estructuras primarias son aquellos elementos que garantizan la estabilidad y la resistencia de la edificación y requerirán realizar una serie de tareas para levantar muros y estructuras funcionales y de sustentación, vigas, pilares y forjados de la envolvente. De acuerdo con el convenio, el plazo máximo de ejecución del proyecto será el 31 de diciembre de 2029.

Esta partida de 99,87 millones forma parte de los 107,06 millones de euros que Andalucía aportará a esta infraestructura científica de relevancia internacional hasta el año 2027, correspondiendo los 7,19 millones restantes hasta completar esa cifra a fondos autofinanciados ya comprometidos con anterioridad por la Consejería de Universidad. El Ministerio de Ciencia también consignará esos 107,06 millones en el mismo periodo, dando como resultado un montante de 214,12 millones de euros. Para el horizonte de 2033, el importe de España se elevará a 422,50 millones, sufragado al 50% por ambas administraciones, es decir, algo más de 211 millones cada una.

El acelerador de partículas tiene como principal misión probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en las futuras plantas de energía de fusión nuclear. El proyecto se desarrollará en tres etapas durante un periodo estimado de 35 años, estableciéndose para la fase de construcción y puesta en marcha una duración estimada de unos diez años. Una vez concluida, comenzará la fase de operaciones, que se prolongará durante 20 años, desde 2035 a 2055.

En dicho tiempo se realizarán experimentos sobre irradiación de los materiales de interés para respaldar el diseño de la planta de generación de energía mediante fusión nuclear de forma continuada. También se llevarán a cabo experimentos en diferentes áreas de la física, la medicina o la industria. A partir del cese de las operaciones se iniciará una nueva fase que podría ser de clausura y desmantelamiento, cuya duración se estima en unos cinco años, o bien de ampliación de la actividad por un periodo temporal no determinado.

Esta instalación constituye una oportunidad para convertir a la comunidad en un referente nacional e internacional del conocimiento y de la investigación, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda de fuentes de energías limpias e ilimitadas. Asimismo, el despliegue de las sinergias y la transferencia de conocimiento que conllevará permitirá capacitar al tejido empresarial de Granada y de Andalucía para aplicar nuevos desarrollos tecnológicos en otras áreas como la física básica, la medicina, la astrofísica o, incluso, la industria.

El acelerador tendrá un efecto multiplicador tanto para el desarrollo económico de la provincia granadina y de la región como para para su ecosistema empresarial y tecnológico. En el caso del conjunto nacional, se estima que la producción de bienes y servicios aumentará en 6.133 millones de euros (79% del total generado por el proyecto), lo que elevará el VAB en 2.752 millones, estimándose en 687 millones el aumento regional.

Al margen de este impacto, existen otros, igualmente, relevantes en el ámbito de la investigación en tecnología de fusión, ya que de esa experiencia se derivará la base de datos de materiales que se creará con la información obtenida en los experimentos de irradiación. En la esfera medioambiental, contribuirá a promover el avance científico relacionado con el desarrollo sostenible. Además, con esta instalación, la comunidad liderará un nuevo modelo energético ante la actual crisis climática, ya que la fusión nuclear es una fuente de energía limpia, segura, sostenible y con capacidad de producir las cantidades suficientes como para abastecer las necesidades de grandes núcleos de población.