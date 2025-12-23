La Junta destina 15,2 millones de euros a 1.311 contrataciones juveniles en Granada

Acto de entrega de resoluciones del programa Activa-T Joven - JUNTA

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha activado en la recta final del año en la provincia una inyección económica de 15,2 millones de euros que permitirá a los ayuntamientos granadinos contratar en 2026 a un total de 1.311 jóvenes desempleados. Así lo han puesto de manifiesto este martes los delegados del Gobierno andaluz y de Empleo en Granada, Antonio Granados y Javier Martín.

Ha sido durante la entrega de las resoluciones del programa Activa-T Joven en un acto que ha contado con la asistencia de alcaldes de las 175 corporaciones locales beneficiarias, según ha apuntado la Junta en una nota de prensa este martes.

Según ha informado el delegado del Gobierno andaluz, la Consejería de Empleo ha puesto en marcha el programa Activa-T Joven para "combatir el desempleo juvenil y facilitar oportunidades laborales reales" a los jóvenes, "una iniciativa que ha tenido una gran acogida por parte de los ayuntamientos granadinos, que podrán reforzar sus servicios y poner en marcha nuevos proyectos, al mismo tiempo que se les da una oportunidad laboral a los jóvenes", ha señalado Antonio Granados.

Este plan contempla ayudas de hasta 17.000 euros para facilitar la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años, inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes de empleo no ocupados y que forman parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por su parte, los ayuntamientos podrán formalizar contratos de seis meses de duración, a jornada completa, para el desarrollo de proyectos de interés general diseñados por las propias corporaciones.

En la provincia de Granada, la respuesta municipal al programa "ha sido prácticamente unánime, resultando finalmente beneficiarias 175 corporaciones, entre ayuntamientos y entidades locales autónomas", ha destacado el delegado de Empleo. Javier Martín ha detallado a los asistentes que los proyectos cuentan con una duración máxima de doce meses y que, en ningún caso, las nuevas incorporaciones pueden destinarse a cubrir puestos de carácter estructural dentro de las plantillas municipales, "garantizando así su carácter extraordinario y complementario".

Gracias a esta elevada adhesión en la provincia de Granada, los jóvenes contratados trabajarán en proyectos de muy diversa índole: mantenimiento de espacios y vías públicas en Cuevas del Campo, Dehesas de Guadix o Benalúa de las Villas; servicio de cuidado de menores para facilitar la conciliación y ludoteca en Huétor Tájar y Alfacar; recogida de residuos en caminos rurales de Pinos Genil; control de la red de abastecimiento de agua y preparación de la piscina municipal de Pedro Martínez; reparación de infraestructuras metálicas urbanas de Ugíjar; apoyo en invernaderos municipales de Freila; mejora de la comunicación municipal con los vecinos a través de las redes sociales de Pórtugos; servicio de envejecimiento activo en Cortes de Baza; o control y seguimiento del archivo municipal de La Peza.

Entre los perfiles más demandados se encuentran los relacionados con los oficios tradicionales: jardineros, albañiles, fontaneros, limpiadores, peones agrícolas y de mantenimiento, carpinteros metálicos y electricistas. Igualmente, los ayuntamientos también buscan dinamizadores culturales, asesores a empresas, periodistas, técnicos de turismo, prevencionistas, arquitectos, socorristas, expertos en multimedia, operarios de vehículos de limpieza, técnicos audiovisuales o documentalista.

Los proyectos aprobados permitirán reforzar los servicios municipales de todos los núcleos beneficiarios, destacando las actuaciones de mejora de la conservación de espacios públicos y zonas de alto valor turístico en Ventas de Zafarraya; la limpieza de tajos en Marchal; la puesta en marcha del programa Cultura 2026 en Armilla; los trabajos de poda y resalveo en Juviles; el fomento de actividades socioculturales para poner en valor la declaración como Pueblo Trovo y Starlight de Murtas; el impulso de actuaciones medioambientales en Alhama; el plan especial de regeneración de espacios degradados en la ciudad de Granada; la renaturalización de espacios verdes en Loja; o la mejora del funcionamiento técnico y audiovisual del teatro municipal de Huéscar, entre otros.

En cuanto a la selección de candidatos las corporaciones deberán realizar una oferta de empleo a través de las oficinas del SAE, que preseleccionarán a dos candidatos por puesto, aunque finalmente serán los ayuntamientos los que decidan los mejores perfiles. Éstos tienen dos meses de plazo para iniciar las primeras contrataciones.

Según ha declarado el delegado de Empleo, "facilitar oportunidades de empleo para que la juventud andaluza pueda desarrollar su proyecto de vida constituye una prioridad de la Consejería de Empleo desde 2019, año en el que se inicia una estrategia sostenida de políticas activas de empleo que se refuerza ejercicio tras ejercicio".

El programa se suma así a otras iniciativas puestas en marcha en la provincia de Granada para favorecer la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, como los programas Andalucía Activa o Emplea-T, que han movilizado importantes recursos económicos y han permitido miles de contrataciones en el ámbito local y empresarial de la provincia.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha asegurado que "estas actuaciones contribuyen de forma decisiva a la reducción progresiva del desempleo y, al mismo tiempo, ofrecen experiencias laborales ligadas al territorio, favoreciendo la cohesión social y el desarrollo socioeconómico de los municipios. Todo ello se realiza, además, en un contexto de infrafinanciación estatal en materia de empleo, ya que Andalucía continúa siendo la comunidad autónoma que menos recursos recibe por desempleado, muy por debajo de la media nacional y de otras comunidades", en palabras de Granados.

Por último, los delegados han enfatizado que, "detrás de cada uno de estos programas y cifras, hay jóvenes y familias que necesitan oportunidades reales para construir su futuro, motivo por el cual el Ejecutivo andaluz seguirá trabajando para ofrecer soluciones eficaces al desempleo".