La Junta inicia en Granada la renovación del firme de la carretera de Otura a La Malahá para mejorar el acceso a Citai

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha visitado el inicio de la renovación del firme entre Otura y La Malahá, en el cinturón de Granada - JUNTA

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha iniciado este jueves en el área metropolitana de Granada las obras de renovación del firme de la carretera entre Otura y La Malahá (A-385) para mejorar los accesos a la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (Citai) de Escúzar.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado el inicio de los trabajos en un tramo de cuatro kilómetros que ha sufrido un mayor desgaste debido al aumento del tráfico pesado de entrada al parque tecnológico, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

"Estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de Citai, un polo industrial y logístico de primer nivel que debe contar con los mejores accesos", ha manifestado la titular andaluza de Fomento, que ha repasado que, con esta última intervención, la Junta de Andalucía ha invertido ya más de cinco millones de euros en mejorar los accesos.

Entre las últimas actuaciones, destaca el ensanche y mejora de la seguridad vial de la A-338, hace sólo un año, o la renovación del firme de esta misma carretera, ya en el interior del parque. En paralelo, la Consejería de Fomento trabaja en la redacción del proyecto de la nueva conexión entre la segunda circunvalación de Granada con Citai, cuyo anteproyecto está previsto que se someta a información pública en los próximos meses.

Rocío Díaz ha destacado que esta nueva intervención es "la demostración de que se está trabajando en la nueva realidad de Escúzar y su parque tecnológico". De hecho, es la primera carretera que está en obras de la mano del nuevo plan de asfaltado y resiliencia de la Junta de Andalucía, con el que "se quiere mejorar el estado de una red viaria que ha sufrido un importante desgaste por los efectos de las diferentes danas".

La Consejería de Fomento, según ha explicado Díaz, cuenta con más de 20 millones de euros sólo para las carreteras granadinas entre este año y 2026. Hasta final del presente ejercicio se ha adjudicado un contrato de firmes con cerca de 2,7 millones de euros, que irán a la mejora de esta carretera y el acceso a Albuñol. De igual manera, en 2026 se ha reservado una partida extraordinaria de 17,5 millones de euros para actuar en más de cien kilómetros de la provincia.

Las obras que se van a desarrollar en estas carreteras se centrarán sobre todo en el extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, fresado de pavimento, sellado, repintado de señalización horizontal y reposición de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación o espiras de estaciones de aforo.

La consejera ha estado acompañada en su visita por los alcaldes de Otura, Nazario Montes; de La Malahá, Javier Ramírez; y de Alhendín, Jorge Sánchez; el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados; el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta, Alfonso Lujano, y el delegado territorial de Fomento en la provincia, Antonio Ayllón.